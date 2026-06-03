Γκάρνερ για το διαζύγιό της με τον Άφλεκ: Ήταν μεγάλη αναστάτωση για την οικογένειά μας, δεν δούλεψα για μεγάλο διάστημα
Γκάρνερ για το διαζύγιό της με τον Άφλεκ: Ήταν μεγάλη αναστάτωση για την οικογένειά μας, δεν δούλεψα για μεγάλο διάστημα
Η ηθοποιός εξήγησε ότι ο χωρισμός της με τον σταρ του Χόλιγουντ την κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις
Ένα σχόλιο για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ έκανε η Τζένιφερ Γκάρνερ, κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη οικογενειακή αναστάτωση» που την κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τη δουλειά της.
Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και παντρεύτηκαν το 2005. Δέκα χρόνια μετά τον γάμο τους και την απόκτηση τριών παιδιών αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Η 54χρονη ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό InStyle ότι χρειάστηκε να αναλάβει περισσότερες μετακινήσεις των παιδιών από και προς το σχολείο, αλλά και την προετοιμασία των γευμάτων για τα τρία παιδιά τους, τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.
Την ίδια περίοδο, ο Άφλεκ πρωταγωνιστούσε σε επιτυχημένες ταινίες, όπως το Batman v Superman: Dawn Of Justice και το The Accountant. Η Γκάρνερ και ο Άφλεκ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2018. Εκείνος στη συνέχεια παντρεύτηκε και χώρισε την Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ η Γκάρνερ βρίσκεται εδώ και οκτώ χρόνια σε σχέση με τον επιχειρηματία Τζον Μίλερ.
Τώρα που τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, η ηθοποιός μπορεί πλέον να αφοσιωθεί περισσότερο στην υποκριτική, κάτι που, όπως λέει, της δίνει μεγάλη χαρά. Το επόμενο πρότζεκτ της είναι το The Five Star Weekend για το Peacock.
«Όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, δούλευα τόσο λίγο, και μετά είχαμε μια τόσο μεγάλη αναστάτωση στην οικογένειά μας, που πραγματικά σχεδόν δεν δούλεψα για μεγάλο διάστημα», εξήγησε η Γκάρνερ. Τώρα, όμως, έχει τον χρόνο να αναλάβει περισσότερα πρότζεκτ, κάτι που, όπως λέει, την κάνει πολύ χαρούμενη: «Είμαι επίσης πραγματικά ευγνώμων που έχω ξανά αυτό το κομμάτι της ζωής μου».
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός σημείωσε: «Είναι δώρο να έχω αυτόν τον ενάμιση χρόνο όπου απλώς αφέθηκα στην υποκριτική, επειδή αυτή η δουλειά είναι πολύ εγωιστική. Όλα έχουν να κάνουν με το πρόγραμμά σου. Δεν έχουν να κάνουν με το τι έχουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις από και προς το σχολείο και με το να προλάβεις να γυρίσεις σπίτι για δείπνο». Και θέλει να δουλέψει τώρα, επειδή, όπως είπε, δεν γίνεται νεότερη: «Είμαι 54, δεν θα μπορώ να το κάνω για πάντα», τόνισε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και παντρεύτηκαν το 2005. Δέκα χρόνια μετά τον γάμο τους και την απόκτηση τριών παιδιών αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Η 54χρονη ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό InStyle ότι χρειάστηκε να αναλάβει περισσότερες μετακινήσεις των παιδιών από και προς το σχολείο, αλλά και την προετοιμασία των γευμάτων για τα τρία παιδιά τους, τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.
Την ίδια περίοδο, ο Άφλεκ πρωταγωνιστούσε σε επιτυχημένες ταινίες, όπως το Batman v Superman: Dawn Of Justice και το The Accountant. Η Γκάρνερ και ο Άφλεκ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2018. Εκείνος στη συνέχεια παντρεύτηκε και χώρισε την Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ η Γκάρνερ βρίσκεται εδώ και οκτώ χρόνια σε σχέση με τον επιχειρηματία Τζον Μίλερ.
Jennifer Garner makes rare complaints about 'upheaval' of Ben Affleck divorce which forced her to work 'so little' as she minded the kids https://t.co/pKb1vAFVat— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 3, 2026
«Όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, δούλευα τόσο λίγο, και μετά είχαμε μια τόσο μεγάλη αναστάτωση στην οικογένειά μας, που πραγματικά σχεδόν δεν δούλεψα για μεγάλο διάστημα», εξήγησε η Γκάρνερ. Τώρα, όμως, έχει τον χρόνο να αναλάβει περισσότερα πρότζεκτ, κάτι που, όπως λέει, την κάνει πολύ χαρούμενη: «Είμαι επίσης πραγματικά ευγνώμων που έχω ξανά αυτό το κομμάτι της ζωής μου».
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός σημείωσε: «Είναι δώρο να έχω αυτόν τον ενάμιση χρόνο όπου απλώς αφέθηκα στην υποκριτική, επειδή αυτή η δουλειά είναι πολύ εγωιστική. Όλα έχουν να κάνουν με το πρόγραμμά σου. Δεν έχουν να κάνουν με το τι έχουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις από και προς το σχολείο και με το να προλάβεις να γυρίσεις σπίτι για δείπνο». Και θέλει να δουλέψει τώρα, επειδή, όπως είπε, δεν γίνεται νεότερη: «Είμαι 54, δεν θα μπορώ να το κάνω για πάντα», τόνισε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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