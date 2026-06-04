Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Νέα επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων
Νέα επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων
Εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex
Λέμβος με 38 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Ο εντοπισμός της πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.
Οι 38 αλλοδαποί μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο εντοπισμός της πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.
Οι 38 αλλοδαποί μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα