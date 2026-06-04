Νέα επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων
ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος Μετανάστες Λιμενικό Σώμα

Νέα επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων

Εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex

Νέα επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων
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Λέμβος με 38 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Ο εντοπισμός της πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.

Οι 38 αλλοδαποί μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
8 ΣΧΟΛΙΑ

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