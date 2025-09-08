Λούκας Γιώρκας: Στον δρόμο για την κορυφή, γράφει από τον Όλυμπο
Λούκας Γιώρκας Όλυμπος

Λούκας Γιώρκας: Στον δρόμο για την κορυφή, γράφει από τον Όλυμπο

Ο τραγουδιστής πήγε για ορεβασία και μοιράστηκε μερικές εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ιωάννα Μαρίνου
Για ορειβασία στον Όλυμπο πήγε ο Λούκας Γιώρκας, δημοσιεύοντας παράλληλα μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο τραγουδιστής με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε κρατώντας ορειβατικά μπατόν στα χέρια του, ενώ σε κάποιες άλλες εικόνες απαθανάτισε το τοπίο. «Στον δρόμο για την κορυφή», έγραψε ο Λούκας Γιώρκας στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή του.

