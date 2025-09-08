Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Λούκας Γιώρκας: Στον δρόμο για την κορυφή, γράφει από τον Όλυμπο
Λούκας Γιώρκας: Στον δρόμο για την κορυφή, γράφει από τον Όλυμπο
Ο τραγουδιστής πήγε για ορεβασία και μοιράστηκε μερικές εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Για ορειβασία στον Όλυμπο πήγε ο Λούκας Γιώρκας, δημοσιεύοντας παράλληλα μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο τραγουδιστής με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε κρατώντας ορειβατικά μπατόν στα χέρια του, ενώ σε κάποιες άλλες εικόνες απαθανάτισε το τοπίο. «Στον δρόμο για την κορυφή», έγραψε ο Λούκας Γιώρκας στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή του.
Δείτε την ανάρτησή του
Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο τραγουδιστής με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε κρατώντας ορειβατικά μπατόν στα χέρια του, ενώ σε κάποιες άλλες εικόνες απαθανάτισε το τοπίο. «Στον δρόμο για την κορυφή», έγραψε ο Λούκας Γιώρκας στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή του.
Δείτε την ανάρτησή του
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γιου επιχειρηματία - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Η λίστα με τους 12.720 οικισμούς που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γιου επιχειρηματία - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Η λίστα με τους 12.720 οικισμούς που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα