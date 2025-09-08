Η εκκεντρική εμφάνιση του Yungblud στα MTV VMAs και οι πόζες που δίχασαν τους θαυμαστές
Η εκκεντρική εμφάνιση του Yungblud στα MTV VMAs και οι πόζες που δίχασαν τους θαυμαστές

Κάποιοι θεατές μίλησαν για «χαοτικό στιλ που ταιριάζει απόλυτα στην εικόνα του», ενώ άλλοι τον συνέκριναν με χαρακτήρες βρικολάκων των ’90s

Άννα Νταλλαρή
Ο Yungblud τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards 2025 με μια εμφάνιση που προκάλεσε συζητήσεις.

Ο 28χρονος ροκ σταρ, κατά κόσμον Ντόμινικ Ρίτσαρντ Χάρισον, αποφάσισε να περπατήσει χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι, μπότες και μεταλλικά αξεσουάρ. Με έντονο eyeliner, τα μαλλιά χτενισμένα προς τα πίσω και μερικές τούφες να πέφτουν στο πρόσωπό του, πόζαρε για τους φωτογράφους με τεντωμένα χέρια και λυγισμένο γόνατο, σε πόζες που σχολιάστηκαν έντονα.

Στα social media οι αντιδράσεις ήταν αντικρουόμενες. Ορισμένοι ανησύχησαν για την εικόνα του, ενώ άλλοι τον συνέκριναν αστειευόμενοι με τον χαρακτήρα Σπάικ από το Buffy the Vampire Slayer. Άλλοι πάλι υποστήριξαν τον μουσικό σχολιάζοντας: «Όταν κάποιος παραμένει πιστός στην αισθητική του ακόμη και στις μεγαλύτερες σκηνές, δημιουργεί δυνατές στιγμές», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σημείωσε ότι «αποπνέει ατμόσφαιρα grunge και πρώιμου ’90s ροκ από το Σιάτλ».

Στο ίδιο event, που πραγματοποιήθηκε στην UBS Arena στη Νέα Υόρκη, ο Yungblud παρουσίασε και ένα αφιέρωμα στον Όζι Όσμπορν. Οι δυο τους είχαν αναπτύξει στενή σχέση τα τελευταία χρόνια, με τον νεαρό καλλιτέχνη να τον περιγράφει ως «πατρική φιγούρα». Μετά τον θάνατο του Όζι τον Ιούλιο, ο Yungblud είχε δώσει έναν συγκινητικό λόγο στην κηδεία και είχε συμμετάσχει στη συναυλία αποχαιρετισμού στο Μπέρμιγχαμ.

Η εμφάνισή του στα VMAs ήταν από τις πιο σχολιασμένες της βραδιάς, σε μια τελετή όπου η Lady Gaga κατέκτησε το βραβείο Καλλιτέχνη της Χρονιάς, επικρατώντας της Τέιλορ Σουίφτ και άλλων μεγάλων ονομάτων της μουσικής.

Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image

Άννα Νταλλαρή
