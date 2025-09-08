Η εκκεντρική εμφάνιση του Yungblud στα MTV VMAs και οι πόζες που δίχασαν τους θαυμαστές
Η εκκεντρική εμφάνιση του Yungblud στα MTV VMAs και οι πόζες που δίχασαν τους θαυμαστές
Κάποιοι θεατές μίλησαν για «χαοτικό στιλ που ταιριάζει απόλυτα στην εικόνα του», ενώ άλλοι τον συνέκριναν με χαρακτήρες βρικολάκων των ’90s
Ο Yungblud τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards 2025 με μια εμφάνιση που προκάλεσε συζητήσεις.
Ο 28χρονος ροκ σταρ, κατά κόσμον Ντόμινικ Ρίτσαρντ Χάρισον, αποφάσισε να περπατήσει χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι, μπότες και μεταλλικά αξεσουάρ. Με έντονο eyeliner, τα μαλλιά χτενισμένα προς τα πίσω και μερικές τούφες να πέφτουν στο πρόσωπό του, πόζαρε για τους φωτογράφους με τεντωμένα χέρια και λυγισμένο γόνατο, σε πόζες που σχολιάστηκαν έντονα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στα social media οι αντιδράσεις ήταν αντικρουόμενες. Ορισμένοι ανησύχησαν για την εικόνα του, ενώ άλλοι τον συνέκριναν αστειευόμενοι με τον χαρακτήρα Σπάικ από το Buffy the Vampire Slayer. Άλλοι πάλι υποστήριξαν τον μουσικό σχολιάζοντας: «Όταν κάποιος παραμένει πιστός στην αισθητική του ακόμη και στις μεγαλύτερες σκηνές, δημιουργεί δυνατές στιγμές», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σημείωσε ότι «αποπνέει ατμόσφαιρα grunge και πρώιμου ’90s ροκ από το Σιάτλ».
Στο ίδιο event, που πραγματοποιήθηκε στην UBS Arena στη Νέα Υόρκη, ο Yungblud παρουσίασε και ένα αφιέρωμα στον Όζι Όσμπορν. Οι δυο τους είχαν αναπτύξει στενή σχέση τα τελευταία χρόνια, με τον νεαρό καλλιτέχνη να τον περιγράφει ως «πατρική φιγούρα». Μετά τον θάνατο του Όζι τον Ιούλιο, ο Yungblud είχε δώσει έναν συγκινητικό λόγο στην κηδεία και είχε συμμετάσχει στη συναυλία αποχαιρετισμού στο Μπέρμιγχαμ.
Η εμφάνισή του στα VMAs ήταν από τις πιο σχολιασμένες της βραδιάς, σε μια τελετή όπου η Lady Gaga κατέκτησε το βραβείο Καλλιτέχνη της Χρονιάς, επικρατώντας της Τέιλορ Σουίφτ και άλλων μεγάλων ονομάτων της μουσικής.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Ο 28χρονος ροκ σταρ, κατά κόσμον Ντόμινικ Ρίτσαρντ Χάρισον, αποφάσισε να περπατήσει χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι, μπότες και μεταλλικά αξεσουάρ. Με έντονο eyeliner, τα μαλλιά χτενισμένα προς τα πίσω και μερικές τούφες να πέφτουν στο πρόσωπό του, πόζαρε για τους φωτογράφους με τεντωμένα χέρια και λυγισμένο γόνατο, σε πόζες που σχολιάστηκαν έντονα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@thesun
Fans took to social media to express concern over Yungblud's wild display at the MTV VMAs 2025 red carpet. #yungblud #mtv #vmas♬ you not the same - tilekid
Στα social media οι αντιδράσεις ήταν αντικρουόμενες. Ορισμένοι ανησύχησαν για την εικόνα του, ενώ άλλοι τον συνέκριναν αστειευόμενοι με τον χαρακτήρα Σπάικ από το Buffy the Vampire Slayer. Άλλοι πάλι υποστήριξαν τον μουσικό σχολιάζοντας: «Όταν κάποιος παραμένει πιστός στην αισθητική του ακόμη και στις μεγαλύτερες σκηνές, δημιουργεί δυνατές στιγμές», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σημείωσε ότι «αποπνέει ατμόσφαιρα grunge και πρώιμου ’90s ροκ από το Σιάτλ».
Στο ίδιο event, που πραγματοποιήθηκε στην UBS Arena στη Νέα Υόρκη, ο Yungblud παρουσίασε και ένα αφιέρωμα στον Όζι Όσμπορν. Οι δυο τους είχαν αναπτύξει στενή σχέση τα τελευταία χρόνια, με τον νεαρό καλλιτέχνη να τον περιγράφει ως «πατρική φιγούρα». Μετά τον θάνατο του Όζι τον Ιούλιο, ο Yungblud είχε δώσει έναν συγκινητικό λόγο στην κηδεία και είχε συμμετάσχει στη συναυλία αποχαιρετισμού στο Μπέρμιγχαμ.
Η εμφάνισή του στα VMAs ήταν από τις πιο σχολιασμένες της βραδιάς, σε μια τελετή όπου η Lady Gaga κατέκτησε το βραβείο Καλλιτέχνη της Χρονιάς, επικρατώντας της Τέιλορ Σουίφτ και άλλων μεγάλων ονομάτων της μουσικής.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα