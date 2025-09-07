Η Πάμελα Άντερσον και ο Γκάι Πιρς συνεργάζονται στο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ «Queen of the Falls»
Πάμελα Άντερσον Γκάι Πιρς

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει το δίδυμο Rania Attieh και Daniel Garcia

Γεωργία Κοτζιά
Σε ένα νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ με τίτλο «Queen of the Falls» ενώνουν τις δυνάμεις τους η Πάμελα Άντερσον και ο Γκάι Πιρς. Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μέχρι στιγμής απόρρητες, ωστόσο η πρώτη ανεπίσημη περιγραφή κάνει λόγο για μια «μουσική ιστορία με δύο ερωτευμένους που το σκάνε». Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει το δίδυμο Rania Attieh και Daniel Garcia, το οποίο το 2014 είχε τιμηθεί με το βραβείο «Someone to Watch» στα Independent Spirit Awards για την ταινία «H.».

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη μουσική, η οποία θα φέρει την υπογραφή του Marius De Vries, βραβευμένου με Grammy και γνωστού για τις δουλειές του στα μιούζικαλ «La La Land» και «Moulin Rouge». Τη χορογραφία θα επιμεληθεί η Celia Rowlson Hall, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει η βραβευμένη με Όσκαρ Mollye Asher και η Shruti Ganguly, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Γκάι Πιρς, μετά την πρώτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ με την ταινία «The Brutalist», επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το γουέστερν «Killing Faith» του Νεντ Κρόουλι, που θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 3 Οκτωβρίου. Η Πάμελα Άντερσον, η οποία έχει επιστρέψει δυναμικά στο σινεμά, πρόσφατα συμμετείχε στο ριμέικ του «The Naked Gun» της Paramount, δίπλα στον Λίαμ Νίσον, ταινία που ήδη έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

