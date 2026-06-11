Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Εξωφρενικές οι τιμές σε σνακ και ποτά στα γήπεδα του Μουντιάλ: Το μικρό μπουκάλι νερό κοστίζει 6 δολάρια και η μπύρα 18
Εξωφρενικές οι τιμές σε σνακ και ποτά στα γήπεδα του Μουντιάλ: Το μικρό μπουκάλι νερό κοστίζει 6 δολάρια και η μπύρα 18
Αν σε πιάσει λιγούρα στη μέση του ματς, θα πρέπει να δώσεις 14 δολάρια για ένα πρέτσελ, ενώ ένα τσούρος κάνει 11 δολάρια και το παγωτό 10
Οι τιμές των φαγητών και των ποτών στα στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποκαλύφθηκαν πριν από την έναρξη του τουρνουά απόψε στο Μεξικό, και οι οπαδοί μόνο ευχαριστημένοι δεν είναι.
Οι οπαδοί που θα παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί από κοινού σε 16 πόλεις στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, έχουν εξοργιστεί όταν αποκαλύφθηκε ότι ένα μπουκάλι νερό ενός λίτρου θα τους κοστίσει 10,49 δολάρια, ενώ αυτό του μισού λίτρου θα κοστίζει 5,99 δολάρια.
Και με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες πόλεις να αναμένεται να φτάσουν τους 47 βαθμούς Κελσίου, οι οπαδοί θα χρειαστούν πολύ νερό για να αποφύγουν ιατρικά επείγοντα περιστατικά.
Περαιτέρω οργή προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση της FIFA ότι όσοι θα παρακολουθήσουν τους αγώνες δεν θα επιτρέπεται να φέρουν μπουκάλια που έχουν γεμίσει οι ίδιοι με νερό, ωστόσο κάτι τέτοιο τελικά δε θα ισχύσει μετά από σφοδρές αντιδράσεις.
Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Χάιμο Σίργκι, διευκρίνισε: «Κάθε θεατής μπορεί να φέρει μαζί του ένα μαλακό, πλαστικό μπουκάλι νερού μιας χρήσης των (500 ml) σφραγισμένο από το εργοστάσιο στο στάδιο».
Αλλά η τιμή του νερού δεν είναι το μόνο πράγμα που άφησε τους οπαδούς άναυδους ενόψει του τουρνουά.
Ένα ποτήρι αμερικανικής μπύρας, από την οποία αναμένεται να καταναλωθεί μεγάλη ποσότητα, θα κοστίσει στους οπαδούς 17,99 δολάρια, ενώ μια χειροποίητη ή εισαγόμενη μπύρα θα κοστίσει ακόμη περισσότερο στα 18,99 δολάρια.
Και αν κάποιος πεινάσει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, καλό θα ήταν να περιμένει μέχρι να επιστρέψει σπίτι επειδή μόνο ένα τσούρος θα κοστίσει 10,99 δολάρια.
Οι οπαδοί που θα παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί από κοινού σε 16 πόλεις στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, έχουν εξοργιστεί όταν αποκαλύφθηκε ότι ένα μπουκάλι νερό ενός λίτρου θα τους κοστίσει 10,49 δολάρια, ενώ αυτό του μισού λίτρου θα κοστίζει 5,99 δολάρια.
Και με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες πόλεις να αναμένεται να φτάσουν τους 47 βαθμούς Κελσίου, οι οπαδοί θα χρειαστούν πολύ νερό για να αποφύγουν ιατρικά επείγοντα περιστατικά.
Περαιτέρω οργή προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση της FIFA ότι όσοι θα παρακολουθήσουν τους αγώνες δεν θα επιτρέπεται να φέρουν μπουκάλια που έχουν γεμίσει οι ίδιοι με νερό, ωστόσο κάτι τέτοιο τελικά δε θα ισχύσει μετά από σφοδρές αντιδράσεις.
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Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Χάιμο Σίργκι, διευκρίνισε: «Κάθε θεατής μπορεί να φέρει μαζί του ένα μαλακό, πλαστικό μπουκάλι νερού μιας χρήσης των (500 ml) σφραγισμένο από το εργοστάσιο στο στάδιο».
Αλλά η τιμή του νερού δεν είναι το μόνο πράγμα που άφησε τους οπαδούς άναυδους ενόψει του τουρνουά.
Ένα ποτήρι αμερικανικής μπύρας, από την οποία αναμένεται να καταναλωθεί μεγάλη ποσότητα, θα κοστίσει στους οπαδούς 17,99 δολάρια, ενώ μια χειροποίητη ή εισαγόμενη μπύρα θα κοστίσει ακόμη περισσότερο στα 18,99 δολάρια.
🍿 Seattle Stadium World Cup food and drink prices revealed.— Noah Riffe (@NoahRiffe) June 10, 2026
🥨 Pretzel: $13:50
🍺 Beer: $17.99
💧 Water: $5.99 pic.twitter.com/INBBDsnk72
Και αν κάποιος πεινάσει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, καλό θα ήταν να περιμένει μέχρι να επιστρέψει σπίτι επειδή μόνο ένα τσούρος θα κοστίσει 10,99 δολάρια.
Μαλακά πρέτσελ θα κοστίζουν 13,49 δολάρια, ενώ η τιμή του μαλλί της γριάς θα είναι 11,99 δολάρια.
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