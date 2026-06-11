Εξωφρενικές οι τιμές σε σνακ και ποτά στα γήπεδα του Μουντιάλ: Το μικρό μπουκάλι νερό κοστίζει 6 δολάρια και η μπύρα 18

Αν σε πιάσει λιγούρα στη μέση του ματς, θα πρέπει να δώσεις 14 δολάρια για ένα πρέτσελ, ενώ ένα τσούρος κάνει 11 δολάρια και το παγωτό 10