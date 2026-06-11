Μαρσέλο: Η Βραζιλία είναι πάντα φαβορί, ο Μέσι και ο Ρονάλντο άλλαξαν το ποδόσφαιρο

Ο Μαρσέλο μίλησε για το Μουντιάλ, την σχέση του με το ποδόσφαιρο αλλά και παίκτες όπως ο Μέσι, ο Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ