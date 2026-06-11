Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Μαρσέλο: Η Βραζιλία είναι πάντα φαβορί, ο Μέσι και ο Ρονάλντο άλλαξαν το ποδόσφαιρο
Μαρσέλο: Η Βραζιλία είναι πάντα φαβορί, ο Μέσι και ο Ρονάλντο άλλαξαν το ποδόσφαιρο
Ο Μαρσέλο μίλησε για το Μουντιάλ, την σχέση του με το ποδόσφαιρο αλλά και παίκτες όπως ο Μέσι, ο Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ
Ο Βραζιλιάνος σταρ Μαρσέλο, ο οποίος έφτασε στον Ολυμπιακό τον Σεπτέμβριο του 2022 και έμεινε ελεύθερος στις 24 Φεβρουαρίου 2023, μίλησε για όλους και για όλα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7), σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα της Αργεντινής «OLE».
Ο κάτοχος 28 τίτλων, συμπεριλαμβανομένων πέντε Champions League, βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού για την έναρξη του Μουντιάλ, αν και παραδέχεται ότι «πλέον σχεδόν δεν βλέπω ποδόσφαιρο».
Ο Μαρσέλο μίλησε για:
Την Βραζιλία: «Πιστεύω ότι η Βραζιλία είναι πάντα το φαβορί σε όλα τα πρωταθλήματα, είτε πρόκειται για το Copa America, το Κύπελλο Συνομοσπονδιών ή το Μουντιάλ. Και βλέπω ότι η Βραζιλία είναι φαβορί, όπως ακριβώς είναι και άλλες εθνικές ομάδες.
Οι παίκτες είναι πάντα διαφορετικοί. Δεν πρόκειται να παίζουν οι ίδιοι παίκτες σε τρία συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα. Πάντα υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα ξεχωριστό έτος για την εθνική μου, σε μια πολύ ιδιαίτερη δομή Μουντιάλ, με πολλές ομάδες και σε τρεις χώρες. Μπορεί να γίνει πραγματικά συναρπαστικό.
Τον Νεϊμάρ: «Ο Νεϊμάρ είναι κορυφαίος. Είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου και σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ την εθνική ομάδα».
Το ποδόσφαιρο: «Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω σχεδόν καθόλου ποδόσφαιρο. Ούτε από την Αργεντινή, ούτε από τη Βραζιλία. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή απέχω τελείως από το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν το παρακολουθώ καθόλου. Βλέπω μερικά σημαντικά παιχνίδια, όπως τους τελικούς του Champions League. Ακολουθώ πάντα τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα παιδιά μου που παίζουν εκεί. Αλλά από τότε που σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά πράγματα να κάνω. Επειδή ταξιδεύω πολύ, δεν έχω ελεύθερο χρόνο για να δω ποδόσφαιρο. Όμως το ποδόσφαιρο πάντα μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό ξαφνιάζομαι όταν με ρωτούν αν θα ήθελα να γίνω προπονητής. Αφού δεν ξέρω τίποτα από τακτική».
Τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ήταν πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις. Κοίτα, πολλοί σίγουρα θα μπουν στη διαδικασία της σύγκρισης μεταξύ Κριστιάνο και Μέσι. Πιστεύω ότι και οι δύο είναι απίστευτοι για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και οι δύο άλλαξαν αυτό το άθλημα. Για εμάς που το ζήσαμε, που για τόσα χρόνια κερδίζαμε, χάναμε, παλεύαμε και ήμασταν φίλοι, είναι προνόμιο να έχουμε παίξει την ίδια εποχή με τους δύο. Και φυσικά, όταν παίζαμε εναντίον της Μπαρτσελόνα, ήταν πρακτικά πόλεμος.
Τον έβλεπες και έλεγες, «ωραία, θα κινηθεί από εδώ», αλλά ποτέ δεν ήξερες πότε. Ναι, γι' αυτό στο λέω. Είναι ένας απίστευτος παίκτης και δεν ξέραμε πού θα πάει. Πού και πού καταφέρναμε να κλέψουμε μια μπάλα, καταφέρναμε να κερδίσουμε, αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Πιστεύω ότι, φυσικά, ο Μέσι είναι απίστευτος, αλλά και η Μπαρτσελόνα είχε μια ομάδα που τον βοηθούσε πάρα πολύ να γίνει αυτός που έγινε.
Πιστεύω ότι σε καμία άλλη εποχή δεν υπήρξαν δύο παίκτες που έβαζαν 50, 60, 70 γκολ τον χρόνο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό; Είναι τρέλα. Κι εμείς καθόμαστε και σκεφτόμαστε ποιος είναι καλύτερος και ποιος χειρότερος.».
Εάν θα άλλαζε τα Champions League για ένα Μουντιάλ με την εθνική του: «Είχα πει σε μια συνέντευξη ότι θα τα άλλαζα και μετά σε μια άλλη είπα ότι δεν θα τα άλλαζα, χεχε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι ευτυχισμένος με όσα έχω. Ο Θεός είπε: «Κοίτα, θα έχεις αυτά και τέλος. Έχω πολλούς τίτλους Champions League, δόξα τω Θεώ, και κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά τέλος πάντων».
Την αντιπαλότητα και την αγάπη στο ποδόσφαιρο: Το ποδόσφαιρο: «Νομίζω ότι υπάρχει αντιπαλότητα στο ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει και αγάπη. Το ποδόσφαιρο ενώνει πολλούς ανθρώπους, πολλές τάξεις, φυλές, τα πάντα. Γι' αυτό βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους να αλλάζουν τις φανέλες τους. Μόλις χθες φορούσα μια φανέλα του Μεξικού, επειδή αγαπώ τον Χόρχε Κάμπος, και σκέφτηκα, λοιπόν, θα φορέσω μια φανέλα του Μεξικού και δεν θα συμβεί τίποτα».
Την ποδοσφαιρική του κουλτούρα: «Λοιπόν, είμαι παιδί του δρόμου. Έχω παίξει ξυπόλυτος, χωρίς σαγιονάρες, στην άμμο, σε βράχους. Δηλαδή, όσοι από εμάς είμαστε παιδιά του δρόμου έχουμε μια κλίση σε αυτά τα πράγματα. Τώρα, περισσότερο από τον έλεγχο, το κλειδί είναι να ξέρεις πού θα προσγειωθεί η μπάλα. Δηλαδή, όταν η μπάλα είναι στον αέρα, πρέπει να διαβάσεις καλά την τροχιά της για να ξέρεις πού να τοποθετηθείς για να την ελέγξεις. Γιατί αν η μπάλα πηγαίνει πιο πίσω ή πιο μπροστά, είναι πιο δύσκολο να βάλεις το πόδι σου μέσα. Όπως ο Ζιζού ( Ζιντάν) το έκανε, όπως και ο Ντι Μαρία, που το έλεγχε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, για μένα, είναι πιο εύκολο να τοποθετηθώ εκ των προτέρων και να ξέρω πού θα σταματήσει και απλώς να πατήσω την μπάλα».
Ο κάτοχος 28 τίτλων, συμπεριλαμβανομένων πέντε Champions League, βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού για την έναρξη του Μουντιάλ, αν και παραδέχεται ότι «πλέον σχεδόν δεν βλέπω ποδόσφαιρο».
Ο Μαρσέλο μίλησε για:
Την Βραζιλία: «Πιστεύω ότι η Βραζιλία είναι πάντα το φαβορί σε όλα τα πρωταθλήματα, είτε πρόκειται για το Copa America, το Κύπελλο Συνομοσπονδιών ή το Μουντιάλ. Και βλέπω ότι η Βραζιλία είναι φαβορί, όπως ακριβώς είναι και άλλες εθνικές ομάδες.
Οι παίκτες είναι πάντα διαφορετικοί. Δεν πρόκειται να παίζουν οι ίδιοι παίκτες σε τρία συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα. Πάντα υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα ξεχωριστό έτος για την εθνική μου, σε μια πολύ ιδιαίτερη δομή Μουντιάλ, με πολλές ομάδες και σε τρεις χώρες. Μπορεί να γίνει πραγματικά συναρπαστικό.
Τον Νεϊμάρ: «Ο Νεϊμάρ είναι κορυφαίος. Είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου και σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ την εθνική ομάδα».
Το ποδόσφαιρο: «Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω σχεδόν καθόλου ποδόσφαιρο. Ούτε από την Αργεντινή, ούτε από τη Βραζιλία. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή απέχω τελείως από το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν το παρακολουθώ καθόλου. Βλέπω μερικά σημαντικά παιχνίδια, όπως τους τελικούς του Champions League. Ακολουθώ πάντα τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα παιδιά μου που παίζουν εκεί. Αλλά από τότε που σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά πράγματα να κάνω. Επειδή ταξιδεύω πολύ, δεν έχω ελεύθερο χρόνο για να δω ποδόσφαιρο. Όμως το ποδόσφαιρο πάντα μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό ξαφνιάζομαι όταν με ρωτούν αν θα ήθελα να γίνω προπονητής. Αφού δεν ξέρω τίποτα από τακτική».
Τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ήταν πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις. Κοίτα, πολλοί σίγουρα θα μπουν στη διαδικασία της σύγκρισης μεταξύ Κριστιάνο και Μέσι. Πιστεύω ότι και οι δύο είναι απίστευτοι για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και οι δύο άλλαξαν αυτό το άθλημα. Για εμάς που το ζήσαμε, που για τόσα χρόνια κερδίζαμε, χάναμε, παλεύαμε και ήμασταν φίλοι, είναι προνόμιο να έχουμε παίξει την ίδια εποχή με τους δύο. Και φυσικά, όταν παίζαμε εναντίον της Μπαρτσελόνα, ήταν πρακτικά πόλεμος.
Τον έβλεπες και έλεγες, «ωραία, θα κινηθεί από εδώ», αλλά ποτέ δεν ήξερες πότε. Ναι, γι' αυτό στο λέω. Είναι ένας απίστευτος παίκτης και δεν ξέραμε πού θα πάει. Πού και πού καταφέρναμε να κλέψουμε μια μπάλα, καταφέρναμε να κερδίσουμε, αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Πιστεύω ότι, φυσικά, ο Μέσι είναι απίστευτος, αλλά και η Μπαρτσελόνα είχε μια ομάδα που τον βοηθούσε πάρα πολύ να γίνει αυτός που έγινε.
Πιστεύω ότι σε καμία άλλη εποχή δεν υπήρξαν δύο παίκτες που έβαζαν 50, 60, 70 γκολ τον χρόνο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό; Είναι τρέλα. Κι εμείς καθόμαστε και σκεφτόμαστε ποιος είναι καλύτερος και ποιος χειρότερος.».
Εάν θα άλλαζε τα Champions League για ένα Μουντιάλ με την εθνική του: «Είχα πει σε μια συνέντευξη ότι θα τα άλλαζα και μετά σε μια άλλη είπα ότι δεν θα τα άλλαζα, χεχε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι ευτυχισμένος με όσα έχω. Ο Θεός είπε: «Κοίτα, θα έχεις αυτά και τέλος. Έχω πολλούς τίτλους Champions League, δόξα τω Θεώ, και κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά τέλος πάντων».
Την αντιπαλότητα και την αγάπη στο ποδόσφαιρο: Το ποδόσφαιρο: «Νομίζω ότι υπάρχει αντιπαλότητα στο ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει και αγάπη. Το ποδόσφαιρο ενώνει πολλούς ανθρώπους, πολλές τάξεις, φυλές, τα πάντα. Γι' αυτό βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους να αλλάζουν τις φανέλες τους. Μόλις χθες φορούσα μια φανέλα του Μεξικού, επειδή αγαπώ τον Χόρχε Κάμπος, και σκέφτηκα, λοιπόν, θα φορέσω μια φανέλα του Μεξικού και δεν θα συμβεί τίποτα».
Την ποδοσφαιρική του κουλτούρα: «Λοιπόν, είμαι παιδί του δρόμου. Έχω παίξει ξυπόλυτος, χωρίς σαγιονάρες, στην άμμο, σε βράχους. Δηλαδή, όσοι από εμάς είμαστε παιδιά του δρόμου έχουμε μια κλίση σε αυτά τα πράγματα. Τώρα, περισσότερο από τον έλεγχο, το κλειδί είναι να ξέρεις πού θα προσγειωθεί η μπάλα. Δηλαδή, όταν η μπάλα είναι στον αέρα, πρέπει να διαβάσεις καλά την τροχιά της για να ξέρεις πού να τοποθετηθείς για να την ελέγξεις. Γιατί αν η μπάλα πηγαίνει πιο πίσω ή πιο μπροστά, είναι πιο δύσκολο να βάλεις το πόδι σου μέσα. Όπως ο Ζιζού ( Ζιντάν) το έκανε, όπως και ο Ντι Μαρία, που το έλεγχε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, για μένα, είναι πιο εύκολο να τοποθετηθώ εκ των προτέρων και να ξέρω πού θα σταματήσει και απλώς να πατήσω την μπάλα».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα