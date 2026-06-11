Οι Διάλογοι του ΙΣΝ δίνουν δυναμικό παρών στο SNF Nostos 2026 για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Οι Διάλογοι του ΙΣΝ επιστρέφουν στο SNF Nostos 2026 με παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, εξερευνώντας έξι θεματικές μέσα από ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό, πειραματισμό και ανταλλαγή ιδεών