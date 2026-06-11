Οι Διάλογοι του ΙΣΝ δίνουν δυναμικό παρών στο SNF Nostos 2026 για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
Οι Διάλογοι του ΙΣΝ δίνουν δυναμικό παρών στο SNF Nostos 2026 για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
Οι Διάλογοι του ΙΣΝ επιστρέφουν στο SNF Nostos 2026 με παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, εξερευνώντας έξι θεματικές μέσα από ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό, πειραματισμό και ανταλλαγή ιδεών
Ως μια από τις κεντρικές δράσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), η πρωτοβουλία Διάλογοι του ΙΣΝ κατέχει σταθερή θέση στη διοργάνωση του SNF Nostos 2026, με συνεχή παρουσία για έξι διαδοχικές ημέρες.
Καθώς φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης και συνεργασιών με επίκεντρο τον άνθρωπο, το 2026 αποτελεί για το ΙΣΝ μια χρονιά-ορόσημο. Mε αφορμή τη σημαντική επέτειο, διοργανώνει το SNF Nostos 2026, μια ανοιχτή σε όλους γιορτή γεμάτη συζητήσεις, στοχασμό, τέχνη, τολμηρές ιδέες, μουσική, χορό, παραστάσεις, ψυχαγωγία και αθλητισμό στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου.
Πιστοί στην αποστολή τους να εκκινούν νέους τρόπους σκέψης και να ενθαρρύνουν τον δημιουργικό δημόσιο διάλογο, οι Διάλογοι του ΙΣΝ θα παρουσιάσουν μια αναπάντεχη one-on-one συζήτηση στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), θα ανοίξουν συζητήσεις γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με επίκεντρο τη σημασία του Ήθους (Ethos) στην εποχή της ΤΝ, αλλά και θα πειραματιστούν ακόμα και με την ίδια την μορφή του διαλόγου.
Η Άννα Κύνθια Μπουσδούκου, Συνιδρύτρια και Μη Εκτελεστική Επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής του iMEdD και Εκτελεστική Διευθύντρια των Διαλόγων του ΙΣΝ, ανοίγει τη σειρά των Διαλόγων του ΙΣΝ την Κυριακή 21 Ιουνίου, σε μια μοναδική συζήτηση με τον πρωτοπόρο μουσικό Jean-Michel Jarre, γύρω τόσο από την προσωπική του διαδρομή όσο και από τον ρόλο της τέχνης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Jean-Michel Jarre αποτελεί έναν από τους βασικούς headliners της μουσικής ενότητας του SNF Nostos και, την αμέσως επόμενη ημέρα, θα ανέβει στη σκηνή του Release Athens x SNF Nostos, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα.
Στη συνέχεια, από τη Δευτέρα 22 έως την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στο πλαίσιο μιας σειράς τεσσάρων ομιλιών, διακεκριμένοι Dialoguers (ομιλητές/τριες) παλαιότερων συζητήσεων των Διαλόγων του ΙΣΝ μοιράζονται τη γνώση, τις απόψεις και τις εμπειρίες τους. Η παρουσία τους έρχεται να υπογραμμίσει ότι ο διάλογος δεν τελειώνει όταν σβήνουν τα φώτα, αλλά συνεχίζεται, εξελίσσεται και γεννά νέα ερωτήματα σε πάντα επίκαιρα θέματα. Αναλυτικότερα, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος Γεράσιμος Παπαναστασάτος θα μιλήσει με θέμα: «Σύνδεση και εθισμοί στην εποχή της κοινωνικής αμηχανίας» ενώ την Τρίτη 23, η stand-up κωμικός, Κατερίνα Βρανά, αναλογιζόμενη ζητήματα που εκτείνονται από τα συστήματα υγείας έως τη σκληρή πραγματικότητα του ιατρικού περιβάλλοντος, θέτει το κρίσιμο ερώτημα: Υπάρχουν όρια σε αυτά με τα οποία μπορούμε να γελάμε; Και, τελικά, είναι πράγματι το γέλιο το καλύτερο φάρμακο; Τη σκυτάλη, παίρνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου, ο Πρόεδρος Ψηφιακής Κοινωνίας στο Chatham House, Alex Krasodomski-Jones σε μια ομιλία με τίτλο: «Μεταξύ σήματος και νοήματος», και την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη οικονομολόγος και Επικεφαλής της Έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Βιώσιμη Ανάπτυξη, Φοίβη Κουντούρη, μιλά για την κατάσταση σχετικά με το περιβάλλον τα επόμενα 30 χρόνια.
Οι συζητήσεις των Διαλόγων του ΙΣΝ κορυφώνονται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο επονομαζόμενο Core of the Conference του ΙΣΝ, πειραματιζόμενοι για πρώτη φορά με έναν νέο τύπο συζήτησης. Η Άννα Κύνθια Μπουσδούκου προλογίζει τη διαγενεακή συζήτηση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Morris J. Wosk Centre for Dialogue του Simon Fraser University, στον Καναδά, αξιοποιώντας διαφορετικές τεχνικές διαλόγου, όπως την τεχνική τύπου «γυάλας» (fishbowl), με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής και της ανταλλαγής απόψεων. Με τη συμμετοχή μελών του SNF Nostos Youth Advisory Committee, μιας επιτροπής 16 νέων, 18 έως 27 ετών από όλο τον κόσμο με κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του SNF Nostos, η συζήτηση θα θέσει ένα καίριο ερώτημα: Έχει ακόμη σημασία το ήθος για τον σύγχρονο άνθρωπο;
Σε μια περίοδο έντονα εναλλασσόμενη, οι Διάλογοι υπενθυμίζουν ότι η κριτική σκέψη και ο διάλογος παραμένουν θεμελιώδη εργαλεία για την κατανόηση του κόσμου γύρω μας. Το κοινό καλείται να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την ανοιχτή διαδικασία σκέψης και ανταλλαγής, να παρακολουθήσει τις συζητήσεις, να θέσει ερωτήματα και να συμβάλει με τη δική του οπτική σε έναν διάλογο που απευθύνεται σε όλους.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή των Διαλόγων του ΙΣΝ στο SNF Nostos 2026 εδώ.
Καθώς φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης και συνεργασιών με επίκεντρο τον άνθρωπο, το 2026 αποτελεί για το ΙΣΝ μια χρονιά-ορόσημο. Mε αφορμή τη σημαντική επέτειο, διοργανώνει το SNF Nostos 2026, μια ανοιχτή σε όλους γιορτή γεμάτη συζητήσεις, στοχασμό, τέχνη, τολμηρές ιδέες, μουσική, χορό, παραστάσεις, ψυχαγωγία και αθλητισμό στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου.
Πιστοί στην αποστολή τους να εκκινούν νέους τρόπους σκέψης και να ενθαρρύνουν τον δημιουργικό δημόσιο διάλογο, οι Διάλογοι του ΙΣΝ θα παρουσιάσουν μια αναπάντεχη one-on-one συζήτηση στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), θα ανοίξουν συζητήσεις γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με επίκεντρο τη σημασία του Ήθους (Ethos) στην εποχή της ΤΝ, αλλά και θα πειραματιστούν ακόμα και με την ίδια την μορφή του διαλόγου.
Η Άννα Κύνθια Μπουσδούκου, Συνιδρύτρια και Μη Εκτελεστική Επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής του iMEdD και Εκτελεστική Διευθύντρια των Διαλόγων του ΙΣΝ, ανοίγει τη σειρά των Διαλόγων του ΙΣΝ την Κυριακή 21 Ιουνίου, σε μια μοναδική συζήτηση με τον πρωτοπόρο μουσικό Jean-Michel Jarre, γύρω τόσο από την προσωπική του διαδρομή όσο και από τον ρόλο της τέχνης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Jean-Michel Jarre αποτελεί έναν από τους βασικούς headliners της μουσικής ενότητας του SNF Nostos και, την αμέσως επόμενη ημέρα, θα ανέβει στη σκηνή του Release Athens x SNF Nostos, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα.
Στη συνέχεια, από τη Δευτέρα 22 έως την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στο πλαίσιο μιας σειράς τεσσάρων ομιλιών, διακεκριμένοι Dialoguers (ομιλητές/τριες) παλαιότερων συζητήσεων των Διαλόγων του ΙΣΝ μοιράζονται τη γνώση, τις απόψεις και τις εμπειρίες τους. Η παρουσία τους έρχεται να υπογραμμίσει ότι ο διάλογος δεν τελειώνει όταν σβήνουν τα φώτα, αλλά συνεχίζεται, εξελίσσεται και γεννά νέα ερωτήματα σε πάντα επίκαιρα θέματα. Αναλυτικότερα, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος Γεράσιμος Παπαναστασάτος θα μιλήσει με θέμα: «Σύνδεση και εθισμοί στην εποχή της κοινωνικής αμηχανίας» ενώ την Τρίτη 23, η stand-up κωμικός, Κατερίνα Βρανά, αναλογιζόμενη ζητήματα που εκτείνονται από τα συστήματα υγείας έως τη σκληρή πραγματικότητα του ιατρικού περιβάλλοντος, θέτει το κρίσιμο ερώτημα: Υπάρχουν όρια σε αυτά με τα οποία μπορούμε να γελάμε; Και, τελικά, είναι πράγματι το γέλιο το καλύτερο φάρμακο; Τη σκυτάλη, παίρνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου, ο Πρόεδρος Ψηφιακής Κοινωνίας στο Chatham House, Alex Krasodomski-Jones σε μια ομιλία με τίτλο: «Μεταξύ σήματος και νοήματος», και την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη οικονομολόγος και Επικεφαλής της Έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Βιώσιμη Ανάπτυξη, Φοίβη Κουντούρη, μιλά για την κατάσταση σχετικά με το περιβάλλον τα επόμενα 30 χρόνια.
Οι συζητήσεις των Διαλόγων του ΙΣΝ κορυφώνονται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο επονομαζόμενο Core of the Conference του ΙΣΝ, πειραματιζόμενοι για πρώτη φορά με έναν νέο τύπο συζήτησης. Η Άννα Κύνθια Μπουσδούκου προλογίζει τη διαγενεακή συζήτηση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Morris J. Wosk Centre for Dialogue του Simon Fraser University, στον Καναδά, αξιοποιώντας διαφορετικές τεχνικές διαλόγου, όπως την τεχνική τύπου «γυάλας» (fishbowl), με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής και της ανταλλαγής απόψεων. Με τη συμμετοχή μελών του SNF Nostos Youth Advisory Committee, μιας επιτροπής 16 νέων, 18 έως 27 ετών από όλο τον κόσμο με κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του SNF Nostos, η συζήτηση θα θέσει ένα καίριο ερώτημα: Έχει ακόμη σημασία το ήθος για τον σύγχρονο άνθρωπο;
Σε μια περίοδο έντονα εναλλασσόμενη, οι Διάλογοι υπενθυμίζουν ότι η κριτική σκέψη και ο διάλογος παραμένουν θεμελιώδη εργαλεία για την κατανόηση του κόσμου γύρω μας. Το κοινό καλείται να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την ανοιχτή διαδικασία σκέψης και ανταλλαγής, να παρακολουθήσει τις συζητήσεις, να θέσει ερωτήματα και να συμβάλει με τη δική του οπτική σε έναν διάλογο που απευθύνεται σε όλους.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή των Διαλόγων του ΙΣΝ στο SNF Nostos 2026 εδώ.
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