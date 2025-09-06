Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Το πρώτο στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Το πρώτο στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο
Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής υποδέχτηκαν στον κόσμο τον γιο τους
To πρώτο της παιδί με τον Κίμωνα Κουρή έφερε στον κόσμο η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Το ζευγάρι που ενώθηκε πριν λίγο καιρό με τα δεσμά του γάμου, υποδέχτηκε στον κόσμο τον γιο του.
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός με μία ανάρτησή της στα social media. Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με τα πατουσάκια του μωρού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η ηθοποιός εξέφρασε την ευτυχία της, ενώ ανέφερε πως νιώθει ευγνώμων για το δώρο της μητρότητας, ενώ χαρακτήρισε τον ερχομό του γιου τους ως «θαύμα».
Ειδικότερα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγραψε: «Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει. Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. (...) Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί… είναι αυτός που είναι γενικώς!».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια. Ήρθαν κοντά όταν πρωταγωνιστούσαν μαζί στην τηλεοπτική σειρά, «Παγιδευμένοι». Στις 31 Μαΐου 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε, με τη Μελία Κρέιλινγκ να κάνει γνωστή την είδηση, με μια φωτογραφία στα social media με την ηθοποιό ντυμένη στα λευκά.
