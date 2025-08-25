Κίμων Κουρής για τη συνύπαρξή του στη σκηνή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ τον ερωτευμένο, είμαι
Δεν μας βαραίνει που είμαστε συνεχώς μαζί, ίσα ίσα, μας αρέσει, πρόσθεσε για τη συνεργασία τους
Mια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο βιώνει ο Κίμων Κουρής, καθώς σε λίγους μήνες η σύζυγός του, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Σε συνέντευξή του, ο ηθοποιός μίλησε για τη συνύπαρξη με τη σύζυγό του, ενώ εξέφρασε και τα συναισθήματά του για εκείνη.
Μιλώντας στο περιοδικό Instyle, εξήγησε πως η κοινή τους πορεία ξεκίνησε από τη συμμετοχή τους στην τηλεοπτική σειρά «Παγιδευμένοι» και συνεχίστηκε δύο χρόνια αργότερα στο θεατρικό έργο «Burn».
«Περνάμε καλά. Μπορεί να έχουμε ένα σκληρό πρόγραμμα, πρόβες, γυρίσματα, παραστάσεις, αλλά κάπως μέσα σε όλο αυτό βρίσκουμε πάντα τρόπο να γελάμε. Έχουμε χιούμορ μεταξύ μας. Και επειδή γνωριζόμαστε καλά, ξέρουμε πότε να αφήνουμε χώρο στον άλλον. Δεν μας βαραίνει που είμαστε συνεχώς μαζί, ίσα ίσα, μας αρέσει. Μοιραζόμαστε κάτι που αγαπάμε και αυτό είναι από μόνο του ωραίο», ανέφερε.
Όσον αφορά τη δυναμική του ζευγαριού όταν ανεβαίνουν στη σκηνή, ο ηθοποιός τόνισε: «Δεν νιώθω να αλλάζει ιδιαίτερα. Αντιθέτως μάλιστα, το γεγονός ότι είμαστε ζευγάρι στη ζωή κάνει τα πράγματα πιο απλά, πιο αληθινά».
Σημείωσε επίσης, πως δεν χρειάζεται να «προσποιηθεί» κάποιο συναίσθημα, αφού νιώθει ερωτευμένος έτσι κι αλλιώς. «Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ τον ερωτευμένο, γιατί είμαι. Δεν προσπαθώ να κατασκευάσω κάτι συναισθηματικά. Είναι ήδη εκεί. Κι αυτό διευκολύνει τη διαδικασία. Δεν λέω ότι αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο, απλώς η βάση, το συναισθηματικό υπόβαθρο, υπάρχει. Δεν χάνεις χρόνο να χτίσεις κάτι απ’ το μηδέν, μπορείς να πας κατευθείαν στο βάθος του», σημείωσε.
