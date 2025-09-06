Στη Χίο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη - «Η ομορφιά γεννιέται στη συνύπαρξη και όχι από την ομοιομορφία», έγραψε
Στη Χίο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη - «Η ομορφιά γεννιέται στη συνύπαρξη και όχι από την ομοιομορφία», έγραψε
Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram
Ενώ το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη συνεχίζει τις διακοπές της στη Χίο, εκμεταλλευόμενη τον ελεύθερό της χρόνο. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μάλιστα, φωτογραφίες από το ταξίδι της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.
H ίδια βρέθηκε στο Πυργί, το μαστιχοχώρι με τα γραφικά σπίτια που ξεχωρίζουν για την αρχιτεκτονική τους. Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δημοσίευσε φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει μπροστά σε κάποια από αυτά.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της για το νησί της Χίου και πιο συγκεκριμένα, για το χωριό όπου βρέθηκε, τονίζοντας πως «η ομορφιά γεννιέται στη συνύπαρξη και όχι από την ομοιομορφία».
Ειδικότερα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έγραψε: «Στο Πυργί, κάθε σπίτι είναι ένας καμβάς. Άσπρο και μαύρο μπλέκονται σε γεωμετρικά σχέδια. Ο ήλιος παίζει με τις σκιές και τα χρώματα γράφουν έντονα. Κι εμείς πότε βλέπουμε το φως και πότε τη σκιά. Για κάποιους, το μαύρο είναι βάρος· για άλλους, γη που γεννά. Το άσπρο μπορεί να είναι καθαρότητα ή κενό. Η ομορφιά γεννιέται στη συνύπαρξη, όχι από την ομοιομορφία — από το πώς τα αντίθετα στέκονται μαζί, πλάι-πλάι, και φτιάχνουν κάτι μοναδικό. Ελεύθερα να υπάρχουν. Κάποιοι, όπου κι αν σταθούν, ψάχνουν μόνο τη μουντζούρα λες και φοβούνται να δουν την εικόνα ολόκληρη. Ίσως γιατί αν τη δουν, θα καταλάβουν πως το άσχημο που βλέπουν παντού… δεν βρίσκεται κάπου έξω. Η βόλτα μου στο Πυργί μου θύμισε πως η αρμονία κρύβεται σε μοτίβα που φτιάχνουν όλα όσα δεν μοιάζουν. Γιατί είμαστε όλοι ξεχωριστοί».
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
H ίδια βρέθηκε στο Πυργί, το μαστιχοχώρι με τα γραφικά σπίτια που ξεχωρίζουν για την αρχιτεκτονική τους. Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δημοσίευσε φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει μπροστά σε κάποια από αυτά.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της για το νησί της Χίου και πιο συγκεκριμένα, για το χωριό όπου βρέθηκε, τονίζοντας πως «η ομορφιά γεννιέται στη συνύπαρξη και όχι από την ομοιομορφία».
Ειδικότερα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έγραψε: «Στο Πυργί, κάθε σπίτι είναι ένας καμβάς. Άσπρο και μαύρο μπλέκονται σε γεωμετρικά σχέδια. Ο ήλιος παίζει με τις σκιές και τα χρώματα γράφουν έντονα. Κι εμείς πότε βλέπουμε το φως και πότε τη σκιά. Για κάποιους, το μαύρο είναι βάρος· για άλλους, γη που γεννά. Το άσπρο μπορεί να είναι καθαρότητα ή κενό. Η ομορφιά γεννιέται στη συνύπαρξη, όχι από την ομοιομορφία — από το πώς τα αντίθετα στέκονται μαζί, πλάι-πλάι, και φτιάχνουν κάτι μοναδικό. Ελεύθερα να υπάρχουν. Κάποιοι, όπου κι αν σταθούν, ψάχνουν μόνο τη μουντζούρα λες και φοβούνται να δουν την εικόνα ολόκληρη. Ίσως γιατί αν τη δουν, θα καταλάβουν πως το άσχημο που βλέπουν παντού… δεν βρίσκεται κάπου έξω. Η βόλτα μου στο Πυργί μου θύμισε πως η αρμονία κρύβεται σε μοτίβα που φτιάχνουν όλα όσα δεν μοιάζουν. Γιατί είμαστε όλοι ξεχωριστοί».
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα