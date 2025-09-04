Ο Τάσος Ξιαρχό φωτογραφήθηκε γυμνός στο Instagram
Ο Τάσος Ξιαρχό φωτογραφήθηκε γυμνός στο Instagram
Ο χορογράφος δημοσίευσε ένα τολμηρό στιγμιότυπο
Γυμνός φωτογραφήθηκε ο Τάσος Ξιαρχό, ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media. Ο ίδιος είναι γνωστός για τις τολμηρές του αισθητικές επιλογές.
Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τάσος Ξιαρχό δημοσίευσε μία φωτογραφία, όπου ποζάρει γυμνός πάνω σε έναν λευκό καναπέ, με το μοναδικό φως στο πλάνο, να είναι στραμμένο πάνω του.
Δείτε το στιγμιότυπο
Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τάσος Ξιαρχό δημοσίευσε μία φωτογραφία, όπου ποζάρει γυμνός πάνω σε έναν λευκό καναπέ, με το μοναδικό φως στο πλάνο, να είναι στραμμένο πάνω του.
Δείτε το στιγμιότυπο
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα