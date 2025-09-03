Σάκης Κατσούλης για τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα: Δεν είναι σίγουρη η επαναφορά της ακοής
Δεν υπάρχει σαφής αιτία, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία, εξήγησε ο νικητής του Survivor σε ανάρτησή του στο Instagram
Μετά την αποκάλυψη που έκανε ο Σάκης Κατσούλης μέσα από τα social media σχετικά με τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα, ο νικητής του «Survivor» προχώρησε σε μια ακόμα δημοσίευση το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, διευκρινίζοντας πως δεν είναι σίγουρο ότι θα επανέλθει η ακοή του.
Αφού ευχαρίστησε μέσα από ένα Instagram story τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για τα μηνύματα στήριξης που του έστειλαν, ο Σάκης Κατσούλης διευκρίνισε επίσης πως δεν αποσαφηνίστηκε η αιτία για την εμφάνιση του προβλήματος υγείας του, καθώς και ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Πραγματικά δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση και τόσες χιλιάδες μηνύματα! Είστε όλοι υπέροχοι και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μου δώσατε πολύ δύναμη. Επίσης, δεν περίμενα ότι υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα και τόσος πολύς κόσμος που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο. Τελικά, το πόρισμα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής αιτία, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία και –το χειρότερο– ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής. Παρόλα αυτά, από τα χιλιάδες μηνύματα και τις εκατοντάδες τηλεφωνήματα που προσπαθώ και θα απαντήσω σε έναν έναν ξεχωριστά, ήρθε ένας άνθρωπος και με βρήκε στο μαγαζί, όταν είδε τη δημοσίευση. Πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να με βοηθήσει. Θα σας έχω σύντομα νεότερα. Πίστη και υπομονή».
Δείτε την ανάρτησή του
Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram ότι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα, αναφέροντας: «Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών. Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Διάγνωση; "Αιφνίδια βαρηκοΐα". Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς».
Η ανάρτηση με την οποία αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας του
Η ανάρτηση με την οποία αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας του
