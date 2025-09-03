Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα: «Δεν είσαι άτρωτος»
Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα, σημείωσε - Δείτε το story του στο Instagram

Γεωργία Κοτζιά
Αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο και σοβαρό πρόβλημα υγείας ήρθε ο Σάκης Κατσούλης, όπως ανακοίνωσε μέσα από τα social media. Το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, με ανάρτησή του στο Instagram, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι διαγνώστηκε με «αιφνίδια βαρηκοΐα» έπειτα από εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις.

Πρόκειται για μια πάθηση που εμφανίζεται ξαφνικά, επηρεάζει σημαντικά την ακοή και απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσε τα αποτελέσματα των εξετάσεών του σε story στον προσωπικό του λογαριασμό, ενώ ανέφερε πως έχει ξεκινήσει ήδη φαρμακευτική αγωγή, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης.

«Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών. Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Διάγνωση; "Αιφνίδια βαρηκοΐα". Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς».

Δείτε το story
