Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκάλυψε ότι απέβαλε - Η ανάρτησή της
GALA
Αλεξάνδρα Νίκα Κωνσταντίνος Αργυρός Αποβολή

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκάλυψε ότι απέβαλε - Η ανάρτησή της

Τον περασμένο Ιούλιο είχε γίνει γνωστό πως η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκάλυψε ότι απέβαλε - Η ανάρτησή της
17 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μια αποκάλυψη προχώρησε, το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα μέσα από τα social media, εξηγώντας πως πρόσφατα απέβαλε. Τον περασμένο Ιούλιο είχε γίνει γνωστό ότι η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.  Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα μίλησε για αποβολή της που την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη ευλογία είναι η υγεία.

Στη δημοσίευσή της έγραψε: «Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο».

Δείτε την ανάρτησή της



Ειδήσεις σήμερα:

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση

Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη

Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης