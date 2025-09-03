Τραγωδία στα Πατήσια: Μπροστά στα παιδιά της πέθανε η γυναίκα που γέννησε μέσα στο διαμέρισμα - Νεκρό και το νεογνό
Τραγωδία στα Πατήσια: Μπροστά στα παιδιά της πέθανε η γυναίκα που γέννησε μέσα στο διαμέρισμα - Νεκρό και το νεογνό
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 34χρονη Ελληνίδα που περίμενε να γεννήσει σε λίγες ημέρες - Τι είπε ο σύζυγός της που την εντόπισε στο διαμέρισμα
Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στα Πατήσια, όταν μία 34χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, λίγη ώρα αφού είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι. Νεκρό βρέθηκε και το νεογέννητο, με τον ομφάλιο λώρο να είναι κομμένος, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της, ηλικίας 3 και 5 ετών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που ήταν Ελληνίδα, βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο κύησης.
Ο σύζυγός της, με καταγωγή από τη Γεωργία, είπε στις Αρχές πως ανησύχησε όταν δεν μπορούσε να την εντοπίσει, καθώς το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο. Όταν επέστρεψε στο σπίτι τους στα Πατήσια, είδε τη γυναίκα του και το νεογέννητο στο πάτωμα του σαλονιού, χωρίς τις αισθήσεις τους.
Ο ίδιος, με τη βοήθεια γειτόνισσας, προσπάθησε να επαναφέρει τη γυναίκα του κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα.
Ο σύζυγος της γυναίκας είπε στο protothema.gr: «Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, τη βρήκα νεκρή. Δεν είδα κανένα ψαλίδι».
Παράλληλα, μία γειτόνισσα της γυναίκας είπε: «Ήταν ένα αξιόλογο άτομο, την είχα γνωρίσει στο σούπερ μάρκετ. Δεν έπρεπε να την αφήσουν μόνη στο σπίτι ενώ ήταν έγκυο. Λυπάμαι πολύ. Εγώ το έμαθα από την τηλεόραση και μου το είπε και ο αδερφός της. Ήταν στο μήνα της για να γεννήσει. Ο σύζυγος από όσο ξέρω δούλευε. Εμένα μου είπε ο αδερφός της ότι έκοψε τον ομφάλιο λώρο μόνη της».
Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το περιβάλλον της μητέρας, η γυναίκα φέρεται να είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι.
Συγγενείς της 34χρονης βρέθηκαν στο σημείο και σύμφωνα με πληροφορίες είπαν στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια ήταν κατά των γιατρών, αλλά δεν γνώριζαν εάν η γυναίκα είχε επισκεφθεί γυναικολόγο κατά τη διάρκεια της κύησης ώστε να γνωρίζει ποια θα ήταν η πιθανή ημερομηνία γέννησης.
Το παιδάκι των 5 ετών που ήταν στο σπίτι την ώρα που συνέβη η τραγωδία μαζί με το αδερφάκι του ηλικίας 3 ετών, έχει πει στις Αρχές πως η μητέρα του είχε αιμορραγία και έπειτα γεννήθηκε το μωρό. Στη συνέχεια μαζί με την μαμά του, πήγαν το νεογνό στο μπάνιο για να το καθαρίσουν, ενώ το παιδί επιβεβαίωσε πως ο πατέρας έλειπε από το σπίτι και ήρθε μετά στο διαμέρισμα.
Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση και ο ιατροδικαστής θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα, ωστόσο το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας απομακρύνεται.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
«Δεν ήμουν στο σπίτι, τη βρήκα νεκρή»
Τι είπαν στην αστυνομία συγγενείς και το 5χρονο παιδάκι
