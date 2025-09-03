Η Dua Lipa πόζαρε με χρυσό κορμάκι και διχτυωτό καλσόν - Δείτε φωτογραφίες
Η Dua Lipa πόζαρε με χρυσό κορμάκι και διχτυωτό καλσόν - Δείτε φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες και βίντεο από τη συναυλία της στο Τορόντο

Η Dua Lipa πόζαρε με χρυσό κορμάκι και διχτυωτό καλσόν - Δείτε φωτογραφίες
Επιμέλεια: Ελένη Μήτση
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση φορώντας χρυσό κορμάκι και διχτυωτό καλσόν, πραγματοποίησε η Dua Lipa τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στο Τορόντο.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε το καναδικό σκέλος της περιοδείας της «Radical Optimism Tour» και μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τρίτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες της και βίντεο από τη συναυλία, αλλά και από το look της.

Σε άλλες εικόνες παρουσιάζεται με τους χορευτές της, αυτή τη φορά με άλλο σύνολο: μαύρο κορμάκι, μπότες και γάντια.

Για το σόου της στο Τορόντο, η Lipa έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε: «Χαίρομαι πολύ που επέστρεψα στη σκηνή! Τα λέμε ξανά απόψε!!!».

Δείτε την ανάρτησή της



