Στέλιος Καζαντζίδης: Η χήρα του περιγράφει τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του - «Δεν ήταν αυτός που ήξερα»
Τα τελευταία δυο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά, πρόσθεσε
Για τα τελευταία χρόνια του αείμνηστου Στέλιου Καζαντζίδη μίλησε η Βάσω Καζαντζίδη. Η χήρα του μεγάλου ερμηνευτή αναφέρθηκε στην ασθένεια που τον ταλαιπώρησε και στο πώς εκείνη επηρέασε τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.
Η ίδια, κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, δήλωσε πως ο σπουδαίος τραγουδιστής είχε επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την ασθένειά του, με αποτέλεσμα να αλλάξει ο χαρακτήρας του. «Πιστεύω ότι όλα, ό,τι κι αν δημιουργήθηκε, ήταν πρόβλημα της ασθένειας του. Δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Το λέω για πρώτη φορά, ήταν πρόβλημα της αρρώστιας του. Γιατί αυτό δεν εξελίχθηκε μέσα σε έναν χρόνο. Οι γιατροί μας είπαν "για να έχεις δέκα όγκους μέσα στον εγκέφαλο, σαν να ήταν μπαλάκι του πινγκ πονγκ, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη". Κάποια στιγμή ναι, ήταν στον εγκέφαλο και είχε επηρεαστεί όλο».
Αναφερόμενη στη συμπεριφορά του, η Βάσω Καζαντζίδη τόνισε ότι είχε αρχίσει να βλέπει έναν διαφορετικό άνθρωπο τα τελευταία χρόνια. «Του έλεγα "Στέλιο, σε παρακαλώ, θα το μετανιώσεις αργότερα, δεν είναι σωστό". Όχι για ένα συγκεκριμένο, που υπονοούμε όλοι, αλλά διάφορα πράγματα. Εκείνη την περίοδο έβλεπα όμως έναν διαφορετικό Στέλιο. Του έφταιγε το κάθετι. Μου εξήγησε μετά ο γιατρός ότι "αν πέσει τώρα η βελόνα δεν θα την ακούσεις, ο Στέλιος όμως θα την ακούσει σαν να είχε χτυπήσει 1000 φορές". Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό και ήθελε έναν ειδικό χειρισμό. Σαν να αντιμετώπιζα ένα παιδί», ανέφερε.
Η ίδια υπογράμμισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του η αλλαγή στον Στέλιο Καζαντζίδη ήταν πιο έντονη από ποτέ. Ο τραγουδιστής παρουσίαζε μια συμπεριφορά που δεν ταίριαζε με τον άνθρωπο που γνώριζε. «Σήμερα, λοιπόν, βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα. Τα τελευταία δυο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Ο γιατρός μου εξήγησε ότι κάτι συμβαίνει. Και μετά όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και είχε δέκα όγκους στον εγκέφαλο, μου είπε "στο είχα πει"», είπε κλείνοντας.
