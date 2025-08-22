Βίντεο: Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει Καζαντζίδη μαζί με τη μητέρα του
Βίντεο: Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει Καζαντζίδη μαζί με τη μητέρα του
Μητέρα και γιος ερμήνευσαν το «Παράπονο»
Ένα βίντεο στο οποίο τραγουδάει Στέλιο Καζαντζίδη μαζί με τη μητέρα του, Αθηνά δημοσίευσε στα social media o Θοδωρής Φέρρης. Στο βίντεο, που συγκέντρωσε χιλιάδες likes, ο τραγουδιστής παίζει κιθάρα και τραγουδά μαζί με τη μητέρα του στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.
«Πρόβα για το Καλλιμάρμαρο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος θα είναι ένας από τους ερμηνευτές στη μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.
Δείτε το βίντεο
Η μητέρα του Θοδωρή Φέρρη ασχολούνταν επαγγελματικά με τη μουσική όσο ζούσαν στη Νέα Υόρκη κάνοντας εμφανίσεις σε jazz clubs, ενώ, όπως έχει αποκαλύψει παλιότερα ο τραγουδιστής, στο σπίτι τους έπαιζε συνέχεια ελληνική μουσική και κυρίως τραγούδια του Θεοδωράκη και του Πάριου.
Στη συναυλία, παραγωγή της Panik Live Productions για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τραγουδούν επίσης οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης και Νεφέλη Φασούλη.
«Πρόβα για το Καλλιμάρμαρο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος θα είναι ένας από τους ερμηνευτές στη μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.
Δείτε το βίντεο
Η μητέρα του Θοδωρή Φέρρη ασχολούνταν επαγγελματικά με τη μουσική όσο ζούσαν στη Νέα Υόρκη κάνοντας εμφανίσεις σε jazz clubs, ενώ, όπως έχει αποκαλύψει παλιότερα ο τραγουδιστής, στο σπίτι τους έπαιζε συνέχεια ελληνική μουσική και κυρίως τραγούδια του Θεοδωράκη και του Πάριου.
Στη συναυλία, παραγωγή της Panik Live Productions για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τραγουδούν επίσης οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης και Νεφέλη Φασούλη.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα