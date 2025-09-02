Xριστίνα Μαραγκόζη για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή: «Οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν, τα συναισθήματα πάντα ίδια»
Xριστίνα Μαραγκόζη για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή: «Οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν, τα συναισθήματα πάντα ίδια»
Η τραγουδίστρια και ο συνθέτης γνωρίστηκαν το 1985 και υπήρξαν ζευγάρι για μια δεκαετία
Συμπληρώθηκαν έντεκα χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου και με αφορμή την ημέρα αυτή, η δεύτερη σύζυγός του, Χριστίνα Μαραγκόζη έκανε μια ανάρτηση για εκείνον στα social media.
Η τραγουδίστρια και ο συνθέτης γνωρίστηκαν το 1985 σε μία συνεργασία της με την Ελένη Βιτάλη. Για δέκα χρόνια συνυπήρξαν καλλιτεχνικά, κάνοντας μεγάλες επιτυχίες. Ωστόσο, χώρισαν το 1995.
Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του ανθρώπου με τον οποίο έζησε μαζί, η Χριστίνα Μαραγκόζη έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Εκεί μοιράστηκε μερικά κοινά τους στιγμιότυπα.
Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «11… Τα χρόνια περνάνε… Οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν το ίδιο και οι φωτογραφίες… Τα συναισθήματα πάντα ίδια…».
Σε συνέντευξή της στο παρελθόν, η τραγουδίστρια είχε πει για τον Αντώνη Βαρδή: «Είχαμε έναν επεισοδιακό χωρισμό. Πριν πεθάνει του τηλεφώνησα, μιλήσαμε. Αυτό μόνο. Αυτές οι σχέσεις είναι λίγο, πώς να το πω βγαίνουν καμιά φορά μαχαίρια και μπορεί να μην είναι επιλογή του ενός ή του άλλου. Όταν τελειώνει κάτι θέλω να κρατάω τα καλά. Υπήρχε έρωτας, πάθος… και εξάλλου η σχέση μου με τον Αντώνη δεν ήταν εύκολη, ήταν πάρα πολύ δύσκολη».
