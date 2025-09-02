Αντώνης Βαρδής: Η ανάρτηση της κόρης του για τα 11 χρόνια από τον θάνατό του - «Ο πόνος βουβός, συγγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκεί»
Σαν σήμερα ξεκουράστηκες, βιαζόσουν βλέπεις να φύγεις, σημείωσε μεταξύ άλλων η Καλλιστώ Βαρδή
Έντεκα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή με την κόρη του, Καλλιστώ να εκφράζει τα συναισθήματά της για την απώλειά του, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως ο «πόνος είναι βουβός». Παράλληλα, του ζήτησε συγγνώμη μέσα από ανάρτησή της στα social media για τις φορές που δεν ήταν στο πλευρό του.
Ο ερμηνευτής και μουσικοσυνθέτης πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, στα 66 του χρόνια, έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Τα ξημερώματα της Τρίτης, η Καλλιστώ Βαρδή δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του εκλιπόντος πατέρα της και τόνισε ότι σαν σήμερα, πριν από έντεκα χρόνια, ο Αντώνης Βαρδής «ξεκουράστηκε».
Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, ανέφερε ακόμη ότι ο μουσικός «βιαζόταν να φύγει» και θύμωνε με τις προσπάθειες των οικείων του να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς δεν μπορούσε πια ούτε να παίξει κιθάρα, αλλά ούτε και να τραγουδήσει. Η ίδια θυμάται, πως ο καλλιτέχνης πέθανε ξημερώματα, μόνος του, για να μην τον εμποδίσουν.
Όπως σημείωσε αναλυτικά η Καλλιστώ Βαρδή: «2/9/2014. Όπως το νούμερο στο μπλουζάκι που σου είχα φέρει από Αμερική. Σαν σήμερα ξεκουράστηκες, βιαζόσουν βλέπεις να φύγεις, δεν ήθελες άλλο, θύμωνες που σε κρατούσαμε. Δεν μπορούσες πια να παίζεις την κιθάρα σου, ούτε να σφυρίζεις και έτσι μας πήραν ξημερώματα πως έφυγες μόνος, να μην είμαστε εκεί και σε εμποδίσουμε. Για κάποιον λόγο 11 χρόνια μετά και δεν μπορώ να το ξεπεράσω, ο πόνος βουβός πλέον μαζί και με άλλες απώλειες που πονούν. Πόσα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και άλλα τόσα να ζήσω μαζί σου. Μπαμπά μου όμορφε συγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκεί, που δεν είπε κανείς πρώτος το σ´αγαπώ».
