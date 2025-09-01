Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ντεζιρέ Ινγκλάντερ: Ετοιμάζεται για τον γάμο με τον Αρμάντ Ντουπλάντις - Οι φωτογραφίες από το bachelor της
Ντεζιρέ Ινγκλάντερ: Ετοιμάζεται για τον γάμο με τον Αρμάντ Ντουπλάντις - Οι φωτογραφίες από το bachelor της
Η ίδια ως μέλλουσα νύφη φορούσε ένα λευκό μπικίνι, ενώ οι φίλες της μπλε
Έτοιμη για τον πολυαναμενόμενο γάμο με τον άνθρωπο-ρεκόρ του επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις, είναι η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τον Οκτώβριο του 2024 στη Σαντορίνη.
Το διάσημο μοντέλο, μάλιστα, ξεκίνησε ήδη τις προετοιμασίες διοργανώνοντας το δικό της bachelor.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε στο Instagram, η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ πήρε τις φίλες της και έκαναν κρουαζιέρα με σκάφος.
Η ίδια ως μέλλουσα νύφη φορούσε ένα λευκό μπικίνι, ενώ οι φίλες της μπλε.
«Ετοιμαστείτε για αρκετό περιεχόμενο από το bachelorette. Ουδέν σχόλιο» αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ.
Το διάσημο μοντέλο, μάλιστα, ξεκίνησε ήδη τις προετοιμασίες διοργανώνοντας το δικό της bachelor.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε στο Instagram, η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ πήρε τις φίλες της και έκαναν κρουαζιέρα με σκάφος.
Η ίδια ως μέλλουσα νύφη φορούσε ένα λευκό μπικίνι, ενώ οι φίλες της μπλε.
«Ετοιμαστείτε για αρκετό περιεχόμενο από το bachelorette. Ουδέν σχόλιο» αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» του Ισραήλ ενάντια στη Χαμάς, λέει απόρρητο έγγραφο των IDF
Φοβάμαι ότι θα αλλάξουν και το εμβόλιο της ηπατίτιδας στα νεογνά, λέει ο Έλληνας υπεύθυνος εμβολιασμών στις ΗΠΑ μετά την παραίτησή του
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» του Ισραήλ ενάντια στη Χαμάς, λέει απόρρητο έγγραφο των IDF
Φοβάμαι ότι θα αλλάξουν και το εμβόλιο της ηπατίτιδας στα νεογνά, λέει ο Έλληνας υπεύθυνος εμβολιασμών στις ΗΠΑ μετά την παραίτησή του
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα