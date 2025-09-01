Ντεζιρέ Ινγκλάντερ: Ετοιμάζεται για τον γάμο με τον Αρμάντ Ντουπλάντις - Οι φωτογραφίες από το bachelor της
Έτοιμη για τον πολυαναμενόμενο γάμο με τον άνθρωπο-ρεκόρ του επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις, είναι η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τον Οκτώβριο του 2024 στη Σαντορίνη.

Το διάσημο μοντέλο, μάλιστα, ξεκίνησε ήδη τις προετοιμασίες διοργανώνοντας το δικό της bachelor.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε στο Instagram, η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ πήρε τις φίλες της και έκαναν κρουαζιέρα με σκάφος.

Η ίδια ως μέλλουσα νύφη φορούσε ένα λευκό μπικίνι, ενώ οι φίλες της μπλε.

«Ετοιμαστείτε για αρκετό περιεχόμενο από το bachelorette. Ουδέν σχόλιο» αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ.

