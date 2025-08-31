Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» του Ισραήλ ενάντια στη Χαμάς, λέει απόρρητο έγγραφο των IDF
Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» του Ισραήλ ενάντια στη Χαμάς, λέει απόρρητο έγγραφο των IDF

Εσωτερική αξιολόγηση κατηγορεί τον στρατό ότι ενήργησε «αντίθετα με ίδιο του στρατιωτικό δόγμα», παρέχοντας στον εχθρό μέσα ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτυγχάνοντας να επιβάλει πίεση χρόνου, κακοδιαχειριζόμενος τους πόρους και τελικά εξαντλώντας τις δικές του δυνάμεις, διαβρώνοντας παράλληλα τη διεθνή υποστήριξη.

Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» του Ισραήλ ενάντια στη Χαμάς, λέει απόρρητο έγγραφο των IDF
Ένα διαβαθμισμένο έγγραφο του ισραηλινού στρατού (IDF) που διανεμήθηκε στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών», η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον της Χαμάς τον Μάιο, δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους, μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Σύμφωνα με μέρος του εγγράφου που έδωσε στη δημοσιότητα το Channel 12 η στρατιωτική επιχείρηση δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της, δηλαδή την ανατροπή της Χαμάς στρατιωτικά ή την απελευθέρωση των ομήρων.

Ενώ ο αρχηγός των IDF Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί έχουν επαινέσει δημόσια την επιχείρηση, η εσωτερική αξιολόγηση αναφέρει ρητώς ότι «το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος» κατά τη διεξαγωγή της εκστρατείας.

Η αξιολόγηση κατηγορεί τον στρατό ότι ενήργησε «αντίθετα με ίδιο του στρατιωτικό δόγμα», παρέχοντας στον εχθρό μέσα μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτυγχάνοντας να επιβάλει πίεση χρόνου, κακοδιαχειριζόμενος τους πόρους και τελικά εξαντλώντας τις δικές του δυνάμεις, διαβρώνοντας παράλληλα τη διεθνή υποστήριξη.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Χαμάς την ίδια ώρα απολάμβανε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να επιβιώσει, παρουσιάζοντας ότι καταγράφει επιτυχία, αποσπώντας πόρους, διασφαλίζοντας εδάφη, μέσω μιας κατάλληλης μεθόδου μάχης.

Όπως τονίζεται, η εξάρτηση του Ισραήλ από τη «λογική της αποτροπής παρά από την αποφασιστική νίκη» επιδιώκοντας μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς - και την «ανικανότητα» στον σχεδιασμό και τη διανομή βοήθειας, η οποία, όπως λέει, επέτρεψε στην Χαμάς να εξαπολύσει με επιτυχία μια «ψεύτικη εκστρατεία λιμοκτονίας».

Οι IDF επικρίνονται για επανειλημμένους ελιγμούς στις ίδιες περιοχές με αργό ρυθμό, δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή θυμάτων έναντι της επιτυχίας της αποστολής. Κάνει επίσης επίσης για φθορά, καταπόνηση ανθρώπινου δυναμικού, και κακή προετοιμασία για ανταρτοπόλεμο ως βασικούς λόγους αποτυχίας.


