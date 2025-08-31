Φοβάμαι ότι θα αλλάξουν και το εμβόλιο της ηπατίτιδας στα νεογνά, λέει ο Έλληνας υπεύθυνος εμβολιασμών στις ΗΠΑ μετά την παραίτησή του

Κλείσιμο

Πρώην διευθυντικά στελέχη των, της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των, εξέφρασαν σήμερα την ανησυχία τους για την «καταστροφή» της πολιτικής δημόσιας υγείας, ιδίως όσον αφορά τους εμβολιασμούς, από την κυβέρνησηκατηγορώντας την για πολιτικοποίηση και «ιδεολογικοποίηση» της επιστήμης.Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας, σκεπτικιστής απέναντι στα εμβόλια, βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τα CDC, τον οργανισμό υγείας που βρίσκεται υπό την εποπτεία του, από τότε που το υπουργείο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την απόλυση της διευθύντριαςπου δεν συμπλήρωσε ούτε μήνα στη θέση της επικεφαλής των CDC.Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, ο επικεφαλής πολιτικής εμβολιασμών των CDC και καταπολέμησης αναπνευστικών ασθενειών - όπως η Covid-19 -παραιτήθηκε επίσης, μαζί με πολλούς άλλους ανώτερους αξιωματούχους.«Είχα ανησυχίες εδώ και μήνες», δήλωσε ο Δρ Δασκαλάκης μιλώντας στο ABC News.Αλλά «ποτέ δεν φανταζόμουν ότι (...) το τείχος προστασίας μεταξύ επιστήμης και ιδεολογίας θα καταρρεύσει πλήρως», τόνισε ο διευθυντής τουΣε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Δασκαλάκης ανέφερε ότι φοβάται ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ θα αλλάξει τις συστάσεις του για τα εμβόλια της υπατίτιδας Β για τα νεογέννητα μωρά.«Από την οπτική μου ως γιατρός που έχει δώσει τον Ιπποκράτειο Όρκο, βλέπω μόνο κακό να έρχεται. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά με βάση αυτά που βλέπω, με βάση αυτά που έχω ακούσει με τα νέα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Εμβολιασμού, κινούνται πραγματικά προς μια ιδεολογική κατεύθυνση όπου θέλουν να δουν την κατάργηση του εμβολιασμού», δήλωσε ο Δασκαλάκης.«Θέλουν να καταργήσουν τον εμβολιασμό mRNA. Έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο για τον COVID. Αλλά φοβάμαι ότι έχουν και άλλα πράγματα στα οποία θα εργαστούν. Το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου», είπε ο Δασκαλάκης.Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Μονάρεζ, η πρώην επικεφαλής των CDC είχε αρνηθεί «να εγκρίνει αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες ντιρεκτίβες» που ζητούσε ο υπουργός Κένεντι, γνωστός για τηνΣτη θέση αυτού του επαγγελματία επιστήμονα, ο Λευκός Οίκος θα διορίσει τονδεξί χέρι του Κένεντι και πρώην χρηματοδότη τεχνολογίας, ως προσωρινό διευθυντή των CDC, ανέφερε η Washington Post.«Το γεγονός ότι δεν έχουμε έναν κορυφαίο επιστήμονα στο τιμόνι των CDC σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με το υπουργείο Υγείας για να εφαρμόσουμε πραγματικά μια καλή πολιτική δημόσιας υγείας», είπε ο Δασκαλάκης.