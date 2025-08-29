Η Ζόζεφιν μίλησε για την προσωπική της ζωή λίγους μήνες μετά τον χωρισμό από τον Νίνο
Η Ζόζεφιν μίλησε για την προσωπική της ζωή λίγους μήνες μετά τον χωρισμό από τον Νίνο
Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε από τους θαυμαστές της για τα ερωτικά της κι έδωσε τις απαντήσεις της μέσω Instagram
Λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον Νίνο, η Ζόζεφιν δέχτηκε ξανά ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή. Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε από θαυμαστές της για τα ερωτικά της και εξήγησε πως τον τελευταίο καιρό, δίνει προτεραιότητα στη δουλειά και την πνευματική της εξέλιξη.
Σε story που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ζόζεφιν ρωτήθηκε από ακόλουθό της για το αν έχει σχέση αυτό τον καιρό. Εκείνη ξεκαθάρισε πως είναι ελεύθερη, ενώ τόνισε «ούτε σύντροφος, ούτε φλερτ». Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «1 χρόνο τώρα…ούτε σύντροφος, ούτε φλερτ. Full time δουλειά & πνευματική εξέλιξη».
Δείτε το story
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star», η Ζόζεφιν είχε αναφερθεί στην προσωπική της ζωή και τις προϋποθέσεις για να βγει ένα ραντεβού. «Αν δεν γνωρίζω τον άλλο, δεν βγαίνω με τίποτα. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Ακόμα και για να βγω ραντεβού, θα μου πάρει δύο τρεις μήνες. Τώρα δεν είμαι σε σχέση, αλλά ούτε ερωτευμένη. Θα ήθελα να κάνω παιδί, αλλά δεν μπορώ να κάνω σχέδια μόνη μου, πρέπει να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο», είχε πει.
Σε story που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ζόζεφιν ρωτήθηκε από ακόλουθό της για το αν έχει σχέση αυτό τον καιρό. Εκείνη ξεκαθάρισε πως είναι ελεύθερη, ενώ τόνισε «ούτε σύντροφος, ούτε φλερτ». Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «1 χρόνο τώρα…ούτε σύντροφος, ούτε φλερτ. Full time δουλειά & πνευματική εξέλιξη».
Δείτε το story
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star», η Ζόζεφιν είχε αναφερθεί στην προσωπική της ζωή και τις προϋποθέσεις για να βγει ένα ραντεβού. «Αν δεν γνωρίζω τον άλλο, δεν βγαίνω με τίποτα. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Ακόμα και για να βγω ραντεβού, θα μου πάρει δύο τρεις μήνες. Τώρα δεν είμαι σε σχέση, αλλά ούτε ερωτευμένη. Θα ήθελα να κάνω παιδί, αλλά δεν μπορώ να κάνω σχέδια μόνη μου, πρέπει να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο», είχε πει.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα