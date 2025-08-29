Η Ζόζεφιν μίλησε για την προσωπική της ζωή λίγους μήνες μετά τον χωρισμό από τον Νίνο
GALA
Ζόζεφιν προσωπική ζωή

Η Ζόζεφιν μίλησε για την προσωπική της ζωή λίγους μήνες μετά τον χωρισμό από τον Νίνο

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε από τους θαυμαστές της για τα ερωτικά της κι έδωσε τις απαντήσεις της μέσω Instagram

Η Ζόζεφιν μίλησε για την προσωπική της ζωή λίγους μήνες μετά τον χωρισμό από τον Νίνο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον Νίνο, η Ζόζεφιν δέχτηκε ξανά ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή. Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε από θαυμαστές της για τα ερωτικά της και εξήγησε πως τον τελευταίο καιρό, δίνει προτεραιότητα στη δουλειά και την πνευματική της εξέλιξη.

Σε story που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ζόζεφιν ρωτήθηκε από ακόλουθό της για το αν έχει σχέση αυτό τον καιρό. Εκείνη ξεκαθάρισε πως είναι ελεύθερη, ενώ τόνισε «ούτε σύντροφος, ούτε φλερτ». Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «1 χρόνο τώρα…ούτε σύντροφος, ούτε φλερτ. Full time δουλειά & πνευματική εξέλιξη».

Δείτε το story
Η Ζόζεφιν μίλησε για την προσωπική της ζωή λίγους μήνες μετά τον χωρισμό από τον Νίνο

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star», η Ζόζεφιν είχε αναφερθεί στην προσωπική της ζωή και τις προϋποθέσεις για να βγει ένα ραντεβού. «Αν δεν γνωρίζω τον άλλο, δεν βγαίνω με τίποτα. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Ακόμα και για να βγω ραντεβού, θα μου πάρει δύο τρεις μήνες. Τώρα δεν είμαι σε σχέση, αλλά ούτε ερωτευμένη. Θα ήθελα να κάνω παιδί, αλλά δεν μπορώ να κάνω σχέδια μόνη μου, πρέπει να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο», είχε πει.


Ειδήσεις σήμερα:

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές

Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης