Η Ζόζεφιν έκλεισε τα 35 - Οι φωτογραφίες με την τούρτα των γενεθλίων της
Έσβησα κεράκια, αλλά η φωτιά μου δυναμώνει, σχολίασε η τραγουδίστρια
Τα 35α γενέθλιά της γιόρτασε η Ζόζεφιν, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται φωτογραφίες από την τούρτα της.
Η Ζόζεφιν ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις ευχές που έλαβε την Παρασκευή 22 Αυγούστου. Δημοσιεύοντας διαφορετικά στιγμιότυπα στα social media, πόζαρε χαμογελαστή με ένα μαύρο φόρεμα, ενώ έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους ένα μπουκέτο με τα λευκά τριαντάφυλλα που έλαβε.
«Έσβησα κεράκια, αλλά η φωτιά μου δυναμώνει. Ευχαριστώ για κάθε ευχή, κάθε λέξη, κάθε σκέψη σας» σημείωσε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram και συμπλήρωσε: «Το πιο όμορφο ρεφρέν είναι η αγάπη που μου χαρίζετε».
