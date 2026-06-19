Ανδρομάχη: Χρειάζεται βοήθεια με το παιδί, μετά το τριήμερο που ξενυχτάς χρειάζεσαι δύο μέρες για να επανέλθεις
Ανδρομάχη: Χρειάζεται βοήθεια με το παιδί, μετά το τριήμερο που ξενυχτάς χρειάζεσαι δύο μέρες για να επανέλθεις
Η τραγουδίστρια μίλησε για την καθημερινότητά της με τον Γιώργο Λιβάνη και τον γιο τους
Βοήθεια δήλωσε πως χρειάζεται η Ανδρομάχη Δημητροπούλου με το παιδί της, καθώς μετά από κάθε τριήμερο που ξενυχτά λόγω της δουλειάς της, χρειάζεται δύο μέρες για να επανέλθει.
Η τραγουδίστρια σε απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε στο Κοσμοράδιο, το οποίο προβλήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εξήγησε πώς λειτουργεί στην καθημειρνότητά της με την οικογένειά που έχει δημιουργήσει με τον Γιώργο Λιβάνη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην εξέλιξη της δουλειάς της, αλλά και στη συμμετοχή της στη Eurovision το 2022.
Όπως εξομολογήθηκε αρχικά η Ανδρομάχη: «Δεν έχω ταλέντο στις δουλειές του σπιτιού. Απαιτεί ενέργεια που δεν την έχω, δεν προλαβαίνω. Έχω μία υπέροχη κοπέλα στο σπίτι που με βοηθάει» και στη συνέχεια πρόσθεσε αναφορικά με τη φροντίδα του γιου της: «Χρειάζεται βοήθεια. Όταν ξενυχτάς, μετά το τριήμερο χρειάζεσαι δύο μέρες για να επανέλθεις. Οπότε υπάρχει βοήθεια. Εννοείται βοηθάει και ο Γιώργος, είναι φανταστικός μπαμπάς. Αλλάζει και πάνες, το καλύτερό του είναι».
Δείτε το βίντεο
Σχετικά με το γεγονός πως η ίδια και ο σύζυγός της είναι αναγνωρίσιμα πρόσωπα, η Ανδρομάχη επισήμανε πως ακόμα ο γιος τους δεν το έχει αντιληφθεί: «Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρούλης για να το αντιληφθεί αυτό. Πάντως σίγουρα αντιδράει πολύ γλυκά όταν μας βλέπει στην τηλεόραση. Όταν βλέπει το βιντεοκλίπ από το «Δεν μας χωρίζει τίποτα» χαζεύει, του αρέσει και δεν το ξέρει ότι ήταν κι αυτός στο κλιπ. Ήταν στην κοιλιά», ανέφερε.
Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε για τις αλλαγές στο επάγγελμά της από τη στιγμή που η ίδια έγινε «πρωταγωνίστρια»: «Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία διαφορετική αντιμετώπιση, αυτός ο σεβασμός που θα έπρεπε να υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά τον κυνηγάς λίγο παραπάνω όταν είσαι και γυναίκα στον χώρο και είναι αλήθεια αυτό, δεν το λέω έτσι. Έχει έρθει σιγά σιγά η στιγμή που παίρνω αυτό που ήθελα να παίρνω και χαίρομαι», είπε.
Κλείνοντας, όσον αφορά στη Eurovision, όπου εκπροσώπησε την Κύπρο το 2022, χωρίς να καταφέρει να προκριθεί στον τελικό, η Ανδρομάχη εξομολογήθηκε πως ψυχολογικά δυσκολεύτηκε αρκετά, όμως αντιλαμβάνεται πως η απόδοσή της δεν ήταν αυτή που θα ήθελε: «Η επόμενη μέρα μετά τη Eurovision ήταν πάρα πολύ δύσκολη, έκλαιγα όλη μέρα και μιλούσα με τον ψυχοθεραπευτή μου. Να είμαστε και ειλικρινείς, η απόδοση δεν ήταν καλή, για τους λόγους που γνωρίζω εγώ και ισχύουν, οπότε είναι λογικό το ότι δεν πέρασα τότε», επισήμανε.
Η τραγουδίστρια σε απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε στο Κοσμοράδιο, το οποίο προβλήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εξήγησε πώς λειτουργεί στην καθημειρνότητά της με την οικογένειά που έχει δημιουργήσει με τον Γιώργο Λιβάνη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην εξέλιξη της δουλειάς της, αλλά και στη συμμετοχή της στη Eurovision το 2022.
Όπως εξομολογήθηκε αρχικά η Ανδρομάχη: «Δεν έχω ταλέντο στις δουλειές του σπιτιού. Απαιτεί ενέργεια που δεν την έχω, δεν προλαβαίνω. Έχω μία υπέροχη κοπέλα στο σπίτι που με βοηθάει» και στη συνέχεια πρόσθεσε αναφορικά με τη φροντίδα του γιου της: «Χρειάζεται βοήθεια. Όταν ξενυχτάς, μετά το τριήμερο χρειάζεσαι δύο μέρες για να επανέλθεις. Οπότε υπάρχει βοήθεια. Εννοείται βοηθάει και ο Γιώργος, είναι φανταστικός μπαμπάς. Αλλάζει και πάνες, το καλύτερό του είναι».
Δείτε το βίντεο
Σχετικά με το γεγονός πως η ίδια και ο σύζυγός της είναι αναγνωρίσιμα πρόσωπα, η Ανδρομάχη επισήμανε πως ακόμα ο γιος τους δεν το έχει αντιληφθεί: «Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρούλης για να το αντιληφθεί αυτό. Πάντως σίγουρα αντιδράει πολύ γλυκά όταν μας βλέπει στην τηλεόραση. Όταν βλέπει το βιντεοκλίπ από το «Δεν μας χωρίζει τίποτα» χαζεύει, του αρέσει και δεν το ξέρει ότι ήταν κι αυτός στο κλιπ. Ήταν στην κοιλιά», ανέφερε.
Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε για τις αλλαγές στο επάγγελμά της από τη στιγμή που η ίδια έγινε «πρωταγωνίστρια»: «Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία διαφορετική αντιμετώπιση, αυτός ο σεβασμός που θα έπρεπε να υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά τον κυνηγάς λίγο παραπάνω όταν είσαι και γυναίκα στον χώρο και είναι αλήθεια αυτό, δεν το λέω έτσι. Έχει έρθει σιγά σιγά η στιγμή που παίρνω αυτό που ήθελα να παίρνω και χαίρομαι», είπε.
Κλείνοντας, όσον αφορά στη Eurovision, όπου εκπροσώπησε την Κύπρο το 2022, χωρίς να καταφέρει να προκριθεί στον τελικό, η Ανδρομάχη εξομολογήθηκε πως ψυχολογικά δυσκολεύτηκε αρκετά, όμως αντιλαμβάνεται πως η απόδοσή της δεν ήταν αυτή που θα ήθελε: «Η επόμενη μέρα μετά τη Eurovision ήταν πάρα πολύ δύσκολη, έκλαιγα όλη μέρα και μιλούσα με τον ψυχοθεραπευτή μου. Να είμαστε και ειλικρινείς, η απόδοση δεν ήταν καλή, για τους λόγους που γνωρίζω εγώ και ισχύουν, οπότε είναι λογικό το ότι δεν πέρασα τότε», επισήμανε.
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