Ανδρομάχη: Χρειάζεται βοήθεια με το παιδί, μετά το τριήμερο που ξενυχτάς χρειάζεσαι δύο μέρες για να επανέλθεις

Εννοείται βοηθάει και ο Γιώργος, είναι φανταστικός μπαμπάς. Αλλάζει και πάνες, το καλύτερό του είναι

Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε για τις αλλαγές στο επάγγελμά της από τη στιγμή που η ίδια έγινε «πρωταγωνίστρια»: «Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία διαφορετική αντιμετώπιση, αυτός ο σεβασμός που θα έπρεπε να υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά τον κυνηγάς λίγο παραπάνω όταν είσαι και γυναίκα στον χώρο και είναι αλήθεια αυτό, δεν το λέω έτσι. Έχει έρθει σιγά σιγά η στιγμή που παίρνω αυτό που ήθελα να παίρνω και χαίρομαι», είπε.