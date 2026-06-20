«Swimbappe»: Το χρυσόψαρο που προβλέπει αγώνες Μουντιάλ στο Τορόντο και γίνεται viral, δείτε βίντεο

Από το Τορόντο στη διεθνή δημοσιότητα

Οι πιο τολμηρές «προβλέψεις»

Το project έχει προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, με αναφορές σε ξένα πρακτορεία, καθώς το Swimbappe έχει γίνει μέρος της σύγχρονης «κουλτούρας των ζωικών προβλέψεων», μαζί με ιστορικά παραδείγματα όπως το χταπόδι Paul στο Μουντιάλ του 2010.Σύμφωνα με τους δημιουργούς, η ιδέα προέκυψε από περίπου 100 διαφορετικές ονομασίες, πριν καταλήξουν στο Swimbappe, σε αναφορά στον Γάλλο ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ.Όπως σημειώνει ο Τιμ Γκλεν, επικεφαλής δημιουργικού της OneMethod, το project έχει καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα και στόχο την αλληλεπίδραση του κοινού με τη διοργάνωση.«Υπάρχει λογική μέσα στην τρέλα του συστήματος. Αρκεί να εμπιστευτείς τη μέθοδό του και να πιστέψεις στο Swimbappe», αναφέρει χαρακτηριστικά.Το Swimbappe έχει ήδη τραβήξει την προσοχή για κάποιες ιδιαίτερα τολμηρές επιλογές, μεταξύ των οποίων και την πρόβλεψη ότι η Αϊτή θα επικρατήσει της Βραζιλίας σε συγκεκριμένη αναμέτρηση, προκαλώντας συζητήσεις στους παρευρισκόμενους. Ωστόσο η πρόβλεψη του χρυσόψαρου πήγε... κουβά, καθώς η Βραζιλία επικράτησε άνετα με 3-0 της Αϊτής,Το Swimbappe εντάσσεται σε μια μακρά σειρά από «ζωικούς προγνώστες» των Παγκοσμίων Κυπέλλων, όπως το διάσημο χταπόδι Paul, αλλά και άλλα ζώα που έχουν κατά καιρούς γίνει viral για τις επιλογές τους.Φέτος, αντίστοιχα φαινόμενα εμφανίζονται και σε άλλες χώρες, με τα social media να ενισχύουν τη διάδοση τέτοιων πρωτότυπων projects.Το ενυδρείο–γήπεδο έχει γίνει καθημερινό σημείο συνάντησης στο κέντρο του Τορόντο, με μαθητές, εργαζόμενους και τουρίστες να σταματούν για να παρακολουθήσουν τις «επιλογές» του ψαριού.Η εγκατάσταση έχει μετατραπεί σε μικρή αστική ατραξιόν, συνδυάζοντας αθλητικό ενδιαφέρον και pop κουλτούρα.