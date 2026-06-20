Ο Σαϊμπάρι οδήγησε το Μαρόκο ένα βήμα πριν τα νοκ-άουτ, 1-0 τη Σκωτία, δείτε το γκολ

Η χώρα της Βόρειας Αφρικής έφτασε τους τέσσερις βαθμούς και κρατά την πρόκριση στα χέρια του ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής - Στον πάγκο έμεινε ο Ελ Κααμπί