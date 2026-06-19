Αντζελίνα Τζολί: Το μαχητικό μου πνεύμα επέστρεψε επιτέλους – Ο ρόλος των παιδιών της μετά το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ
Αντζελίνα Τζολί: Το μαχητικό μου πνεύμα επέστρεψε επιτέλους – Ο ρόλος των παιδιών της μετά το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ
Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι για ένα διάστημα είχε χάσει τη δύναμή της
Το διάστημα μετά το διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ περιέγραψε η Αντζελίνα Τζολί, παραδεχόμενη ότι για μία περίοδο είχε χάσει το «μαχητικό της πνεύμα», το οποίο όπως είπε, κατάφερε να ανακτήσει χάρη στη βοήθεια των έξι παιδιών της.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Variety μιλώντας για τη ζωή της σχεδόν μία δεκαετία μετά τον χωρισμό της από τον διάσημο πρωταγωνιστή. Αναφερόμενη στον εαυτό της, είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι το μαχητικό μου πνεύμα επέστρεψε επιτέλους» και στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο, λέγοντας: «Το έχασα για λίγο» και πρόσθεσε πως «είχε κάπως καταρρεύσει».
Η Τζολί απέδωσε σημαντικό μέρος αυτής της αλλαγής στα έξι παιδιά που απέκτησε με τον Μπραντ Πιτ, τον 24χρονο Μάντοξ, τον 21χρονο Παξ, τη 20χρονη Ζαχάρα, τη 19χρονη Σιλό και τα 17χρονα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν. «Η δυναμική μου επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό χάρη στα παιδιά μου, που πλέον έχουν μεγαλώσει και με ενθαρρύνουν», εξήγησε για το πώς ξαναβρήκε τον εαυτό της, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα «πολύ υποστηρικτικά».
Όπως ανέφερε η Αντζελίνα Τζολί, τα παιδιά της θέλουν να τη βλέπουν πιο δραστήρια και να εξερευνά πτυχές του εαυτού της που στο παρελθόν δεν ένιωθε τόσο ελεύθερη να αναδείξει. «Σχεδόν όλα τα παιδιά μου είναι πλέον πάνω από 18 χρονών, οπότε θέλουν να με δουν να ταξιδεύω στον κόσμο», δήλωσε η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Με γνωρίζουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και εξακολουθούν να με συμπαθούν, κάτι που λέει πολλά».
Η Τζολί αποκάλυψε επίσης ότι πριν από το διαζύγιό της είχε ουσιαστικά απομακρυνθεί από την υποκριτική. «Είχα σχεδόν σταματήσει να ασχολούμαι με την υποκριτική πριν από το διαζύγιό μου. Εστίαζα στη σκηνοθεσία και πίστευα ότι θα αφοσιωθώ στο διεθνές ανθρωπιστικό έργο μου», ανέφερε. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η επιστροφή της ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βρίσκεται περισσότερο κοντά στα παιδιά της. «Ο μόνος τρόπος να είμαι περισσότερο στο σπίτι και να λείπω για μικρά χρονικά διαστήματα ή να έχω ένα καλό εισόδημα ήταν να επιστρέψω στην υποκριτική» παραδέχτηκε.
Μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ τον Σεπτέμβριο του 2016, η Τζολί άρχισε να επιλέγει πιο μικρές δουλειές ή είχε κριτήριο να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας της, ώστε να μπορεί να έχει μαζί τα παιδιά της. Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, έπειτα από περισσότερα από οκτώ χρόνια δικαστικής διαμάχης.
Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει γνωστό ότι αρκετά από τα παιδιά τους έχουν απομακρυνθεί από τον πατέρα τους. Η Σιλό ήταν η πρώτη που αφαίρεσε νομικά το «Πιτ» από το επώνυμό της, ενώ ακολούθησαν αντίστοιχες κινήσεις από τη Ζαχάρα και τον Μάντοξ. Παράλληλα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι και τα υπόλοιπα παιδιά έχουν επιλέξει να μην χρησιμοποιούν πλέον δημόσια το επίθετο του πατέρα τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Variety μιλώντας για τη ζωή της σχεδόν μία δεκαετία μετά τον χωρισμό της από τον διάσημο πρωταγωνιστή. Αναφερόμενη στον εαυτό της, είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι το μαχητικό μου πνεύμα επέστρεψε επιτέλους» και στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο, λέγοντας: «Το έχασα για λίγο» και πρόσθεσε πως «είχε κάπως καταρρεύσει».
Η Τζολί απέδωσε σημαντικό μέρος αυτής της αλλαγής στα έξι παιδιά που απέκτησε με τον Μπραντ Πιτ, τον 24χρονο Μάντοξ, τον 21χρονο Παξ, τη 20χρονη Ζαχάρα, τη 19χρονη Σιλό και τα 17χρονα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν. «Η δυναμική μου επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό χάρη στα παιδιά μου, που πλέον έχουν μεγαλώσει και με ενθαρρύνουν», εξήγησε για το πώς ξαναβρήκε τον εαυτό της, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα «πολύ υποστηρικτικά».
Angelina Jolie admits she 'quit acting' for a time in rare comment about Brad Pitt divorce, and credits her children with helping her regain her 'fighting spirit' in the wake of the split. https://t.co/R0y4Ipts7q— Entertainment Weekly (@EW) June 18, 2026
Η Τζολί αποκάλυψε επίσης ότι πριν από το διαζύγιό της είχε ουσιαστικά απομακρυνθεί από την υποκριτική. «Είχα σχεδόν σταματήσει να ασχολούμαι με την υποκριτική πριν από το διαζύγιό μου. Εστίαζα στη σκηνοθεσία και πίστευα ότι θα αφοσιωθώ στο διεθνές ανθρωπιστικό έργο μου», ανέφερε. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η επιστροφή της ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βρίσκεται περισσότερο κοντά στα παιδιά της. «Ο μόνος τρόπος να είμαι περισσότερο στο σπίτι και να λείπω για μικρά χρονικά διαστήματα ή να έχω ένα καλό εισόδημα ήταν να επιστρέψω στην υποκριτική» παραδέχτηκε.
Μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ τον Σεπτέμβριο του 2016, η Τζολί άρχισε να επιλέγει πιο μικρές δουλειές ή είχε κριτήριο να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας της, ώστε να μπορεί να έχει μαζί τα παιδιά της. Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, έπειτα από περισσότερα από οκτώ χρόνια δικαστικής διαμάχης.
Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει γνωστό ότι αρκετά από τα παιδιά τους έχουν απομακρυνθεί από τον πατέρα τους. Η Σιλό ήταν η πρώτη που αφαίρεσε νομικά το «Πιτ» από το επώνυμό της, ενώ ακολούθησαν αντίστοιχες κινήσεις από τη Ζαχάρα και τον Μάντοξ. Παράλληλα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι και τα υπόλοιπα παιδιά έχουν επιλέξει να μην χρησιμοποιούν πλέον δημόσια το επίθετο του πατέρα τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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