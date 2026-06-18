Παναθηναϊκός: Την Παρασκευή στην Αθήνα ο Ομπράντοβιτς, γράφουν οι Σέρβοι
SPORTS
Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Παναθηναϊκός: Την Παρασκευή στην Αθήνα ο Ομπράντοβιτς, γράφουν οι Σέρβοι

Στην τελική ευθεία μπαίνει η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Παναθηναϊκός: Την Παρασκευή στην Αθήνα ο Ομπράντοβιτς, γράφουν οι Σέρβοι
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Η κλεψύδρα έχει γυρίσει ανάποδα για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνια, με τους Σέρβους να κάνουν λόγο για τις τελικές επαφές με τους «πράσινους».

Συγκεκριμένα το «Sport Klub» αναφέρει ότι ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (19/6) το απόγευμα προκειμένου να δρομολογηθούν οι τελικές εξελίξεις για τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό.

Κάτι που σημαίνει ότι οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία θα σημάνει και την έναρξη της «επόμενης ημέρας» στις τάξεις του «τριφυλλιού».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό 5 φορές τη Euroleague και δημιούργησε την μεγαλύτερη μπασκετική αυτοκρατορία στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. 

Έως τα μέσα της περασμένης περιόδου ήταν στην Παρτίζαν αλλά παραιτήθηκε και έκτοτε είναι χωρίς ομάδα. Μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό έχει πλέον ανοίξει διάπλατα ο δρόμος της επιστροφής του Ζοτς στους πράσινους.

Πηγή: www.gazzetta.gr
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