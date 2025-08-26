Σοφία Μουτίδου για τα φάρμακα αδυνατίσματος: «Έχω φάει τα μούτρα μου και έχω πει πως ο εχθρός είναι ύπουλος»
Εμένα σε βάθος χρόνου μου έκαναν κακό, γιατί με γέμισαν ελπίδες, οι οποίες αποδείχτηκαν φρούδες, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για την τροφοεξάρτηση και την προσωπική της εμπειρία με τα φάρμακα και τις ενέσεις αδυνατίσματος προχώρησε η Σοφία Μουτίδου. Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τονίζοντας πως η ουσιαστική λύση δεν βρίσκεται σε εξωτερικές παρεμβάσεις, αλλά στην ψυχολογία και τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του.
Μιλώντας στο κανάλι της στο YouTube για το θέμα, ανέφερε: «Όσον αφορά την τροφή, επειδή είναι κάτι το οποίο αφορά στη δική μου ζωή, βλέπω ότι δεν είναι βοηθητικές οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις. Ίσα-ίσα εμένα σε βάθος χρόνου μου έκαναν κακό, γιατί με γέμισαν ελπίδες, οι οποίες αποδείχτηκαν φρούδες και η εξάρτηση επέστρεψε με κάποιο συμβάν ή με την επιστροφή σε παλιές οικείες συνήθειες».
Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην αμφιλεγόμενη χρήση φαρμάκων που χορηγούνται για άλλες παθήσεις, αλλά συνταγογραφούνται και για την παχυσαρκία. «Αποδεικνύεται ότι ένα φάρμακο το οποίο είναι για άλλη νόσο, πλάγια-πλάγια συνταγογραφείται και για άλλες νόσους, όπως η παχυσαρκία. Ο άνθρωπος που έχει κιλά και απόγνωση λέει "γράψ’ το και σε μένα". Στο τέλος της ημέρας πόσο βοηθημένοι είμαστε; Εγώ έχω φάει τα μούτρα μου και έχω πει πως ο εχθρός είναι ύπουλος», σημείωσε η ηθοποιός.
Η Σοφία Μουτίδου τόνισε πως δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και ανέφερε πως το μόνο που δεν έχει ημερομηνία λήξης είναι η προσπάθεια του καθενός. «Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Να σου έλεγε κάποιος "θα πάρεις αυτό και σε δύο μήνες θα έχει τελειώσει η ιστορία". Και αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό που σίγουρα δεν έχει ημερομηνία λήξης είναι η προσπάθεια του κάθε ανθρώπου να νικήσει τους προσωπικούς του δαίμονες», είπε.
Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η μάχη με τις εξαρτήσεις, είτε πρόκειται για φαγητό, είτε για αλκοόλ, είτε για άλλες συμπεριφορές, είναι βαθιά ριζωμένη και πολυεπίπεδη. «Δεν είναι εύκολη η προσέγγισή τους. Μακάρι να ήταν μόνο η τροφοεξάρτηση στους τροφοεξαρτώμενους ή το αλκοόλ σε αυτούς που έχουν θέμα με το αλκοόλ. Είναι πολλά και είναι τριβόλια που μας ταλανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ», δήλωσε κλείνοντας.
