Η Κιάρα Φεράνι πέρασε 48 ώρες στην Κω - «Σαν τον παλιό καιρό» έγραψε

Δύο 24ωρα στην Κω πέρασε η Κιάρα Φεράνι , απολαμβάνοντας έτσι ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η Ιταλίδα influencer ταξίδεψε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, στο νησί του Αιγαίου και πέρασε στιγμές χαλάρωσης με την αδερφή της, Βαλεντίνα Φεράνι και τις οικογένειές τους.Η ίδια δεν παρέλειψε φυσικά, να μοιραστεί φωτογραφίες από το ταξίδι της στα social media και ειδικότερα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη νέα της ανάρτηση, η Κιάρα Φεράνι δημοσίευσε στιγμιότυπα με την ίδια να ποζάρει σε διάφορα σημεία του νησιού.Επιπλέον, ανέβασε φωτογραφίες με μέρη που επισκέφτηκε, ενώ πόζαρε σε όλα τα εστιατόρια που έκατσαν για φαγητό. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «48 ώρες στην Κω σαν τον παλιό καιρό».Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιάρα Φεράνι επισκέπτεται την Ελλάδα , αφού στο παρελθόν, είχε βρεθεί στην Αθήνα, τη Μύκονο, την Πάρο, αλλά και την Ύδρα.

Στην Κω, όπου βρέθηκε μαζί με την αδερφή της, Βαλεντίνα Φεράνι, επέλεξαν να μείνουν στο πολυτελές Lango Design Hotel & Spa.



Απόλαυσαν μεσογειακές γεύσεις στο εστιατόριο Koan Cuisine, δίπλα στην πισίνα, χαλάρωσαν στο Sunset Lounge και στην ιδιωτική τους πισίνα, ζώντας την κομψότητα και τη χαλαρή πολυτέλεια, που κάνουν το ξενοδοχείο έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς του Αιγαίου.