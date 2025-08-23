Μίλα Γιόβοβιτς: Είσαι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος της ζωής μου, έγραψε για τη 16η επέτειο γάμου με τον σύζυγό της
Η ηθοποιός ανάρτησε κοινές φωτογραφίες με τον Πολ Γ.Σ. Άντερσον
Την 16η επέτειο γάμου τους γιόρτασαν την Παρασκευή 22 Αυγούστου η Μίλα Γιόβοβιτς και ο Πολ Γ.Σ. Άντερσον, με την ηθοποιό να προχωράει σε μία δημόσια εξομολόγηση για τον σύζυγό της, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο σπουδαίο άνθρωπο της ζωής της.
Η Γιόβοβιτς ανάρτησε μία σειρά φωτογραφιών τους, ποζάροντας με τον Γιόβοβιτς στη θάλασσα και έγραψε αρχικά στη λεζάντα: «Χαρούμενη 16η επέτειος σε μένα και στον απίστευτο σύζυγό μου Πολ! Είμαι τόσο τυχερή που σε έχω. Είσαι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος της ζωής μου. Η στήριξή σου, η ατελείωτη αγάπη σου, οι συζητήσεις μας, τα γέλια μας, ο προγραμματισμός, η συνεχής προσοχή σε μένα και στα υπέροχα παιδιά μας, η χαρά που φέρνουν όλα αυτά είναι απερίγραπτη».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Είσαι η έμπνευσή μου για να γίνομαι καλύτερη, ο άνθρωπος στον οποίο μοιράζομαι κάθε τρελή ιδέα, ο δημιουργικός μου σύντροφος που πάντα με βοηθά να εξελίσσομαι και να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Μου έχεις διδάξει τόσα πολλά για τη ζωή, την αγάπη και την ικανότητα για υπομονή και κατανόηση απέναντι στον εαυτό μου, στη δουλειά μου και στον κόσμο γύρω μου».
Σε βίντεο που περιλαμβανόταν στην ίδια ανάρτηση, το ζευγάρι εμφανίζεται να φιλιέται, ενώ στη συνέχεια μία από τις κόρες τους μπήκε στο πλάνο δίνοντάς της ένα φιλί στο μάγουλο.
«Είσαι πάντα εδώ για εμένα και για την οικογένειά μας. Είσαι ο βράχος στον οποίο μπορούμε να στηριχθούμε όταν χανόμαστε και η ήρεμη θάλασσα που μας σπρώχνει και μας καθοδηγεί σε όμορφες ακτές. Διασκεδάζουμε τόσο πολύ μαζί στη ζωή, στη δουλειά και ακόμη και σε μεγάλες διαδρομές με το αυτοκίνητο! Σε αγαπώ τόσο πολύ! Είσαι τα πάντα για μένα αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για την υπέροχη, γεμάτη νόημα ζωή που μας βοήθησες να χτίσουμε μαζί» συμπλήρωσε η Μίλα Γιόβοβιτς.
