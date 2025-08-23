Βόλος: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της 36χρονης που δολοφονήθηκε - «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Βόλος: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της 36χρονης που δολοφονήθηκε - «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Η κόρη της 36χρονης προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media, αποχαιρετώντας τη μητέρα της
Με ένα φρικτό θέαμα βρέθηκαν αντιμέτωπα τα παιδιά της 36χρονης γυναίκας στον Βόλο, η οποία δολοφονήθηκε με βίαιο τρόπο από τον 40χρονο σύζυγό της στον Βόλο το πρωί της Παρασκευής, 22 Αυγούστου. Μάλιστα, η αστυνομία ενημερώθηκε με τη 16χρονη κόρη του ζευγαριού να ενημερώνει την Αστυνομία ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της μέσα στο σπίτι τους.
Η κόρη της 36χρονης προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media, αποχαιρετώντας τη μητέρα της.
«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη λεζάντα της ανάρτησής της, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών με τη μητέρα της.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι βρήκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας το πτώμα της άτυχης γυναίκας με τραύματα στον λαιμό και στα πλευρά. Δίπλα της ήταν τα ανήλικα παιδιά της. Μέχρι στιγμής, ο 40χρονος δράστης παραμένει άφαντος, καθώς αμέσως μετά την επίθεση εναντίον της 36χρονης τράπηκε σε φυγή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ του ζευγαριού δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο καταζητούμενος ήταν γνωστός στις Αρχές, έχοντας κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.
Παράλληλα, τον Ιούνιο ο γυναικοκτόνος είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εξέταση, καθώς είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Κατά την εξέταση είχε κριθεί, μάλιστα, πως χρήζει νοσηλείας.
