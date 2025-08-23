Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες

Η 52χρονη κατηγορείται για αντιποίηση

Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Συνελήφθη 52χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για αντιποίηση σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου. Συγκεκριμένα, χθες Παρασκευή από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου διαπιστώθηκε η συγκεκριμένη γυναίκα να συστήνεται ως καλόγρια και εκπρόσωπος Εκκλησίας, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και να πουλάει διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 13 ξύλινες εικόνες Αγίων, 28 κομποσκοίνια, είκοσι έξι 26 ξύλινοι σταυροί και δεκαπέντε 15 κοκάλινοι σταυροί. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
