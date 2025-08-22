Η Μπαρ Ρεφαέλι κάνει διακοπές στην Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες
Η Μπαρ Ρεφαέλι κάνει διακοπές στην Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες

Το μοντέλο από το Ισραήλ κοινοποίησε στιγμιότυπα από το σημείο, όπου έκανε μπάνιο

Η Μπαρ Ρεφαέλι κάνει διακοπές στην Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες
Διακοπές στην Ελλάδα κάνει το γνωστό μοντέλο από το Ισραήλ, Μπαρ Ρεφαέλι.

Με μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε την Παρασκευή 22 Αυγούστου, το σημείο όπου επέλεξε να κάνει το μπάνιο της.

Ποζάροντας με ένα μαύρο μπικίνι, η Ρεφαέλι κοινοποίησε μερικές selfies της από την ξαπλώστρα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα φωτογραφήθηκε με φόντο τα βράχια.

 Το διάσημο μοντέλο αρκέστηκε να αναφέρει μέσα από τη δημοσίευσή της στο Instagram, ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, χωρίς να αποκαλύπτει την περιοχή, όπου επέλεξε για την απόδρασή της.

Δείτε την ανάρτησή της


