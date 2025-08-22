Power Talk: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου για τη νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου
Power Talk: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου για τη νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου
Καθημερινά στις 17:45, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το τρέιλερ
Το «Power Talk», η νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, έρχεται στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδεται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 17:45. Οι πολίτες με παρουσία στο στούντιο θα σχολιάζουν τα θέματα της επικαιρότητας, θα εκφράζουν τις απορίες τους και θα μοιράζονται τις απόψεις τους χωρίς φίλτρο. Θα παίρνουν θέση για όλα τα ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την κοινωνία, που προκαλούν συζητήσεις, διαφωνίες και αναζητήσεις.
Στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου θα βρίσκονται τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Άρια Καλύβα και ο Γιάννης Μακρυγιάννης, οι οποίοι θα ανοίγουν την ατζέντα της ενημέρωσης και θα τροφοδοτούν τον διάλογο με ρεπορτάζ για την κοινωνική και πολιτική ζωή.
Δείτε το τρέιλερ
Σημαντική, για την εξέλιξη της εκπομπής, θα είναι και η συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι θα ψηφίζουν μέσω ειδικής εφαρμογής από το κινητό τους τηλέφωνο στα ερωτήματα που θα τίθενται καθημερινά. Ακόμη, θα σχολιάζουν μέσα από τους λογαριασμούς της εκπομπής στα social media, ενώ τα μηνύματά τους θα προβάλλονται στον τηλεοπτικό «αέρα» του Power Talk.
