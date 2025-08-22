bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Κατερίνα Δαλάκα: Το απρόοπτο με την τούρτα για τα γενέθλιά της στις ΗΠΑ - «Άρχισα τα αγγλικά του δρόμου και άρχισε να τρέμει»
Η πρώην παίχτρια του Survivor περιέγραψε τι συνέβη στο ξενοδοχείο
Στις ΗΠΑ για να γιορτάσει τα γενέθλιά της βρέθηκε η Κατερίνα Δαλάκα, η οποία έκανε και τη σχετική ανάρτηση στο Instagram.
Φορώντας ένα ροζ μπικίνι, η πρώην παίχτρια του Survivor έσβησε τα κεράκια για τα 33α γενέθλιά της.
«Αυτή η χρονιά φαίνεται διαφορετική. Μπορεί να είναι οι φοίνικες» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Ωστόσο, η γιορτή δεν ήταν χωρίς απρόοπτα με την Κατερίνα Δαλάκα να εξηγεί σε stories στο Instagram την περιπέτεια που είχε με την τούρτα.
Όπως είπε, «πήγα την τούρτα στο ξενοδοχείο με τα κεράκια από πάνω. Κάποια στιγμή ζήτησα να μας τη φέρουν. Έχετε ακούσει εσείς να φέρνουν την τούρτα κομμένη; Ευτυχώς έκανα σπριντ και πρόλαβε να κόψει μόνο ένα κομμάτι».
«Μετά ξεκίνησα τα αγγλικά της πιάτσας» εξιστόρησε η Κατερίνα Δαλάκα μεταφέροντας στα αγγλικά ότι είπε στον εργαζόμενο «σου είπα να φέρεις την τούρτα ή να την κόψεις;».
Σύμφωνα με την ίδια, μάλιστα, ο υπάλληλος του ξενοδοχείου «όχι φοβήθηκε, άρχισε να τρέμει» και «μετά κάθε 5 λεπτά με ρώταγε αν όλα είναι καλά. Πώς να είναι καλά αφού έκοψες την τούρτα πριν να τη σβήσω;»
