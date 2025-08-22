bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Ο Αυστραλοαμερικανός μεγιστάνας των ΜΜΕ κάνει κρουαζιέρα με το σκάφος του στο Αιγαίο
Στην γνωστή ψαροταβέρνα της Τήνου το «Θαλασσάκι» δείπνησαν το βράδυ της Πέμπτης μετά συζύγων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούπερτ Μέρντοχ.
Τον Αυστραλοαμερικανό μεγιστάνα των ΜΜΕ εκτός από τη σύζυγό του Ελένα Ζούκοβα συνόδευαν στενοί του συνεργάτες, όπως η σιδηρά κυρία των εφημερίδων του και CEO του ομίλου του Ρεμπέκα Μπρουκς και ο διευθυντής της New York Post Κιθ Πουλ.
Ο κορυφαίος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, ιδιοκτήτης ενός «μιντιακού κολοσσού» που περιλαμβάνει από τις εφημερίδες The Sun και New York Post μέχρι τον τηλεοπτικό γίγαντα Fox News, έφτασε στο νησί με την εντυπωσιακή του θαλαμηγό, M’BRACE, ενώ μια ημέρα νωρίτερα είχε αγκυροβολήσει στην παραλία Διαμάντι της Σκιάθου.
Οξυδερκής και ανοιχτός στις επιχειρηματικές κινήσεις, αεικίνητος στις δραστηριότητες και ανατρεπτικός στις επιλογές του, ρηξικέλευθος και πολλές φορές αδίστακτος στις κινήσεις του, «έχτισε» μια πραγματική αυτοκρατορία στον χώρο των media. Ξεκίνησε διαδεχόμενος τον πατέρα του, που ήταν ιδιοκτήτης πολλών περιφερειακών ΜΜΕ στην Αυστραλία.
Η διαδρομή του
Μέσω της εταιρείας του News Corp, ήταν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν και αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση παραιτούμενος από την προεδρία και παραχωρώντας τη διαδοχή του ομίλου του στον γιο του Λάχλαν, ιδιοκτήτης δεκάδων τοπικών, εθνικών και διεθνών εκδοτικών οίκων σε όλο τον κόσμο. Τίτλοι μεγάλης κυκλοφορίας εντύπων όπως οι βρετανικές εφημερίδες «Sun» και «Times», οι αυστραλιανές «Daily Telegraph» «Herald Sun» και Australian, αλλά και η ναυαρχίδα του οικονομικού και επιχειρηματικού τύπου στις ΗΠΑ «Wall Street Journal», όπως και η «New York Post» ήταν υπό την κατοχή του. Ενώ ακόμη δραστηριοποιείται σε πολλές ακόμα ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες.
Στον όμιλό του ακόμη ανήκουν το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι Fox News, καθώς και το «Sky News Australia». Ήταν επίσης ιδιοκτήτης του Sky (μέχρι το 2018), της 21st Century Fox ( μέχρι το 2019 ) και του πλέον ανενεργού News of the World. Η περιουσία του σήμερα, σύμφωνα με το Forbes, ανέρχεται στα 24,1 δισ. δολάρια, κάτι που τον κατατάσσει στο νο89 της ομώνυμης λίστας.
Μετρ των επιχειρηματικών deals, ο Μέρντοχ πούλησε το μεγαλύτερο μέρος του κινηματογραφικού στούντιο της Fox, FX, και του National Geographic Networks, καθώς και το μερίδιό του στην Star India στην Disney για 71,3 δισ. δολάρια τον Μάρτιο του 2019.
Η κρίση με τον Τραμπ
Η σχέση του με τους Αμερικανούς και Βρετανούς πολιτικούς πρώτης γραμμής, Προέδρους και πρωθυπουργούς αντίστοιχα, ιδίως τους συντηρητικούς ήταν και παραμένει πάντα στενή. Το Fox News ήταν το μοναδικό κανάλι που υποστήριξε ανοιχτά των Ντόναλντ Τραμπ και στις τρεις προεκλογικές προεδρικές εκστρατείες του.
Η σχέση τους ωστόσο πλέον δοκιμάζεται, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέθεσε πριν από ένα μήνα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι μήνυση για δυσφήμηση κατά των Dow Jones, News Corp, του μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας Wall Street Journal, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η μήνυση αφορά δημοσίευμα της WSJ σχετικά με επιστολή που φέρεται να έστειλε το 2003 ο Τραμπ στον Τζέφρι Έπστιν με αφορμή τα 50ά του γενέθλια και περιλάμβανε σκίτσο με σεξουαλικά υπονοούμενα, υποδηλώνοντας μια προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξιφούλκησε κατά των ΜΜΕ του Μέρντοχ, που, όπως ανέφερε, επιδόθηκαν σε εκστρατεία «fake news».
Η διαδοχή στον όμιλο
Ο γιος του Λάχλαν, διευθύνει το νέο Fox, το οποίο αποτελείται από τα δίκτυα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, καλωδιακών ειδήσεων, επιχειρήσεων και αθλητικών δικτύων. Ωστόσο, η διαδοχή βρίσκεται εδώ κα ενάμιση χρόνο στο επίκεντρο ενδο-οικογενειακής δικαστικής διαμάχης, καθώς δικαστήριο στη Νεβάδα απέρριψε το αίτημα που είχε καταθέσει ο ίδιος ώστε να κατοχυρώσει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας του στον μεγαλύτερο γιο του.
Το δικαστήριο δεν τροποποίησε το προγενέστερο αμετάκλητο καταπίστευμα, το οποίο μοίραζε τον έλεγχο της εταιρείας εξίσου μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων παιδιών του Μέρντοχ -Λάχλαν, Τζέιμς, Ελίζαμπεθ και Προύντενς- μετά το θάνατό του.
Πέντε γάμοι, έξι παιδιά
Το παραπάνω είναι ενδεικτικό της θυελλώδους προσωπικής ζωής του μεγιστάνα, ο οποίος έχει στο παλμαρέ του πέντε γάμους, έχοντας αποκτήσει και 6 παιδιά. Το 1956, παντρεύτηκε την Πατρίσια Μπούκερ, πρώην υπάλληλο καταστήματος και αεροσυνοδό από τη Μελβούρνη. Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί, την Προύντενς, το 1958. Χώρισαν το 1967.
Τον ίδιο χρόνο, ο Μέρντοχ παντρεύτηκε την Άννα Τορβ, σκωτσέζα δόκιμη δημοσιογράφο που εργαζόταν για την εφημερίδα του στο Σίδνεϊ, «Daily Mirror». Χώρισαν τον Ιούνιο του 1999, αφού απέκτησαν 3 παιδιά, την Ελίζαμπεθ, τον Λάχλαν και τον Τζέιμς.
Στις 25 Ιουνίου 1999, μόλις 17 ημέρες μετά το δεύτερο διαζύγιό του, ο 68χρονος τότε Μέρντοχ, παντρεύτηκε την 30χρονη κινεζικής καταγωγής Γουέντι Ντενγκ, απόφοιτο της Σχολής Διοίκησης του Γέιλ και νεοδιορισμένη αντιπρόεδρο του STAR TV, ιδιοκτησίας του μεγιστάνα. Απέκτησε μαζί της δύο κόρες, την Γκρέις και την Κλόι. Το ζευγάρι χώρισε το 2013.
Στις 11 Ιανουαρίου 2016, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με το πρώην μοντέλο Τζέρι Χολ. Στις 4 Μαρτίου του ίδιου έτους, λίγο πριν από τα 85α γενέθλιά του, παντρεύτηκαν στο Λονδίνο. Τον Αύγουστο του 2022 χώρισαν επίσημα.
Ο Μέρντοχ αμέσως συνδέθηκε με την Αν Λέσλι Σμιθ. Αρραβωνιάστηκαν τον Απρίλιο του 2023, αλλά δύο εβδομάδες μετά ο μεγιστάνας ακύρωσε ξαφνικά τον αρραβώνα, καθώς ενοχλήθηκε από τις θρησκευτικές απόψεις της Σμιθ και την αφοσίωσή της στον παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος και απολύθηκε από το κανάλι τρεις εβδομάδες αργότερα.
Η «δράση» του Μέρντοχ όμως συνεχίστηκε. Τον Μάρτιο του 2024 αρραβωνιάστηκε την 68χρονη συνταξιούχο Ρωσίδα μοριακή βιολόγο Έλενα Ζούκοβα, πρώην σύζυγο του Ρώσου επιχειρηματία Αλεξάντερ Ζούκοφ. Παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2024 στο κτήμα του Μέρντοχ στην Καλιφόρνια. Μέσω του γάμου, ο Μέρντοχ έγινε πατριός της Ντάσα Ζούκοβα , πρώην συζύγου του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Τον Αυστραλοαμερικανό μεγιστάνα των ΜΜΕ εκτός από τη σύζυγό του Ελένα Ζούκοβα συνόδευαν στενοί του συνεργάτες, όπως η σιδηρά κυρία των εφημερίδων του και CEO του ομίλου του Ρεμπέκα Μπρουκς και ο διευθυντής της New York Post Κιθ Πουλ.
Ο κορυφαίος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, ιδιοκτήτης ενός «μιντιακού κολοσσού» που περιλαμβάνει από τις εφημερίδες The Sun και New York Post μέχρι τον τηλεοπτικό γίγαντα Fox News, έφτασε στο νησί με την εντυπωσιακή του θαλαμηγό, M’BRACE, ενώ μια ημέρα νωρίτερα είχε αγκυροβολήσει στην παραλία Διαμάντι της Σκιάθου.
Ποιος είναι ο Κιθ Ρούπερτ ΜέρντοχΟ 94χρονος Κιθ Ρούπερτ Μέρντοχ αποτελεί την επιτομή του μεγιστάνα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με απόλυτη παρεμβατικότητα στις πολιτικές εξελίξεις τριών τουλάχιστον κρατών επί δεκαετίες: τη γενέτειρά του Αυστραλία, -γεννήθηκε στη Μελβούρνη στις 11 Μαρτίου 1931-, την Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αυστραλία μάλιστα θεωρείται ως ο πιο επιδραστικός παράγοντας, εκτός πολιτικής, της περιόδου 1980-2000.
Οξυδερκής και ανοιχτός στις επιχειρηματικές κινήσεις, αεικίνητος στις δραστηριότητες και ανατρεπτικός στις επιλογές του, ρηξικέλευθος και πολλές φορές αδίστακτος στις κινήσεις του, «έχτισε» μια πραγματική αυτοκρατορία στον χώρο των media. Ξεκίνησε διαδεχόμενος τον πατέρα του, που ήταν ιδιοκτήτης πολλών περιφερειακών ΜΜΕ στην Αυστραλία.
Η διαδρομή του
Μέσω της εταιρείας του News Corp, ήταν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν και αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση παραιτούμενος από την προεδρία και παραχωρώντας τη διαδοχή του ομίλου του στον γιο του Λάχλαν, ιδιοκτήτης δεκάδων τοπικών, εθνικών και διεθνών εκδοτικών οίκων σε όλο τον κόσμο. Τίτλοι μεγάλης κυκλοφορίας εντύπων όπως οι βρετανικές εφημερίδες «Sun» και «Times», οι αυστραλιανές «Daily Telegraph» «Herald Sun» και Australian, αλλά και η ναυαρχίδα του οικονομικού και επιχειρηματικού τύπου στις ΗΠΑ «Wall Street Journal», όπως και η «New York Post» ήταν υπό την κατοχή του. Ενώ ακόμη δραστηριοποιείται σε πολλές ακόμα ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες.
Στον όμιλό του ακόμη ανήκουν το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι Fox News, καθώς και το «Sky News Australia». Ήταν επίσης ιδιοκτήτης του Sky (μέχρι το 2018), της 21st Century Fox ( μέχρι το 2019 ) και του πλέον ανενεργού News of the World. Η περιουσία του σήμερα, σύμφωνα με το Forbes, ανέρχεται στα 24,1 δισ. δολάρια, κάτι που τον κατατάσσει στο νο89 της ομώνυμης λίστας.
Μετρ των επιχειρηματικών deals, ο Μέρντοχ πούλησε το μεγαλύτερο μέρος του κινηματογραφικού στούντιο της Fox, FX, και του National Geographic Networks, καθώς και το μερίδιό του στην Star India στην Disney για 71,3 δισ. δολάρια τον Μάρτιο του 2019.
Η κρίση με τον Τραμπ
Η σχέση του με τους Αμερικανούς και Βρετανούς πολιτικούς πρώτης γραμμής, Προέδρους και πρωθυπουργούς αντίστοιχα, ιδίως τους συντηρητικούς ήταν και παραμένει πάντα στενή. Το Fox News ήταν το μοναδικό κανάλι που υποστήριξε ανοιχτά των Ντόναλντ Τραμπ και στις τρεις προεκλογικές προεδρικές εκστρατείες του.
Η σχέση τους ωστόσο πλέον δοκιμάζεται, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέθεσε πριν από ένα μήνα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι μήνυση για δυσφήμηση κατά των Dow Jones, News Corp, του μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας Wall Street Journal, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η μήνυση αφορά δημοσίευμα της WSJ σχετικά με επιστολή που φέρεται να έστειλε το 2003 ο Τραμπ στον Τζέφρι Έπστιν με αφορμή τα 50ά του γενέθλια και περιλάμβανε σκίτσο με σεξουαλικά υπονοούμενα, υποδηλώνοντας μια προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξιφούλκησε κατά των ΜΜΕ του Μέρντοχ, που, όπως ανέφερε, επιδόθηκαν σε εκστρατεία «fake news».
Η διαδοχή στον όμιλο
Ο γιος του Λάχλαν, διευθύνει το νέο Fox, το οποίο αποτελείται από τα δίκτυα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, καλωδιακών ειδήσεων, επιχειρήσεων και αθλητικών δικτύων. Ωστόσο, η διαδοχή βρίσκεται εδώ κα ενάμιση χρόνο στο επίκεντρο ενδο-οικογενειακής δικαστικής διαμάχης, καθώς δικαστήριο στη Νεβάδα απέρριψε το αίτημα που είχε καταθέσει ο ίδιος ώστε να κατοχυρώσει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας του στον μεγαλύτερο γιο του.
Το δικαστήριο δεν τροποποίησε το προγενέστερο αμετάκλητο καταπίστευμα, το οποίο μοίραζε τον έλεγχο της εταιρείας εξίσου μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων παιδιών του Μέρντοχ -Λάχλαν, Τζέιμς, Ελίζαμπεθ και Προύντενς- μετά το θάνατό του.
Πέντε γάμοι, έξι παιδιά
Το παραπάνω είναι ενδεικτικό της θυελλώδους προσωπικής ζωής του μεγιστάνα, ο οποίος έχει στο παλμαρέ του πέντε γάμους, έχοντας αποκτήσει και 6 παιδιά. Το 1956, παντρεύτηκε την Πατρίσια Μπούκερ, πρώην υπάλληλο καταστήματος και αεροσυνοδό από τη Μελβούρνη. Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί, την Προύντενς, το 1958. Χώρισαν το 1967.
Τον ίδιο χρόνο, ο Μέρντοχ παντρεύτηκε την Άννα Τορβ, σκωτσέζα δόκιμη δημοσιογράφο που εργαζόταν για την εφημερίδα του στο Σίδνεϊ, «Daily Mirror». Χώρισαν τον Ιούνιο του 1999, αφού απέκτησαν 3 παιδιά, την Ελίζαμπεθ, τον Λάχλαν και τον Τζέιμς.
Στις 25 Ιουνίου 1999, μόλις 17 ημέρες μετά το δεύτερο διαζύγιό του, ο 68χρονος τότε Μέρντοχ, παντρεύτηκε την 30χρονη κινεζικής καταγωγής Γουέντι Ντενγκ, απόφοιτο της Σχολής Διοίκησης του Γέιλ και νεοδιορισμένη αντιπρόεδρο του STAR TV, ιδιοκτησίας του μεγιστάνα. Απέκτησε μαζί της δύο κόρες, την Γκρέις και την Κλόι. Το ζευγάρι χώρισε το 2013.
Στις 11 Ιανουαρίου 2016, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με το πρώην μοντέλο Τζέρι Χολ. Στις 4 Μαρτίου του ίδιου έτους, λίγο πριν από τα 85α γενέθλιά του, παντρεύτηκαν στο Λονδίνο. Τον Αύγουστο του 2022 χώρισαν επίσημα.
Ο Μέρντοχ αμέσως συνδέθηκε με την Αν Λέσλι Σμιθ. Αρραβωνιάστηκαν τον Απρίλιο του 2023, αλλά δύο εβδομάδες μετά ο μεγιστάνας ακύρωσε ξαφνικά τον αρραβώνα, καθώς ενοχλήθηκε από τις θρησκευτικές απόψεις της Σμιθ και την αφοσίωσή της στον παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος και απολύθηκε από το κανάλι τρεις εβδομάδες αργότερα.
Η «δράση» του Μέρντοχ όμως συνεχίστηκε. Τον Μάρτιο του 2024 αρραβωνιάστηκε την 68χρονη συνταξιούχο Ρωσίδα μοριακή βιολόγο Έλενα Ζούκοβα, πρώην σύζυγο του Ρώσου επιχειρηματία Αλεξάντερ Ζούκοφ. Παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2024 στο κτήμα του Μέρντοχ στην Καλιφόρνια. Μέσω του γάμου, ο Μέρντοχ έγινε πατριός της Ντάσα Ζούκοβα , πρώην συζύγου του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα