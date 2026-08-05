Φίγκο για Ινφαντίνο: Πρέπει να φύγει τώρα, δεν είναι αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο
Φίγκο για Ινφαντίνο: Πρέπει να φύγει τώρα, δεν είναι αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο
Ο σπουδαίος Πορτογάλος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, μπήκε στη μεγάλη λίστα όσων ζητούν την παραίτηση του προέδρου της FIFA
Ο Λουίς Φίγκο προστέθηκε στη μεγάλη λίστα όσων ζητούν την αποχώρηση του Τζιάνι Ινφαντίνο από τη θέση του προέδρου της FIFA.
Η θέση του Ελβετού ισχυρού άνδρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου είναι δυσχερής μετά την αποτυχία του σχεδίου του να πουληθούν δικαιώματα της FIFA σε ιδιώτες. Μεταξύ των οποίων και του Μουντιάλ.
«Υποσχέθηκε διαφάνεια και αξιοπιστία, όμως τελικά επέλεξε να παραπλανήσει, να εξαπατήσει και να προωθήσει προσωπικές επιδιώξεις εις βάρος του ίδιου του ποδοσφαίρου», ανέφερε αρχικά ο Φίγκο.
Ο σπουδαίος Πορτογάλος, πρώην ποδοσφαιριστής μεταξύ άλλων των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ίντερ, ήταν ξεκάθαρος και ζήτησε την παραίτηση του Ινφαντίνο: «Ίσως να είναι πλέον αργά για να διασώσει τη δική του αξιοπρέπεια, όμως δεν είναι αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φύγει. Τώρα».
Η θέση του Ελβετού ισχυρού άνδρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου είναι δυσχερής μετά την αποτυχία του σχεδίου του να πουληθούν δικαιώματα της FIFA σε ιδιώτες. Μεταξύ των οποίων και του Μουντιάλ.
«Υποσχέθηκε διαφάνεια και αξιοπιστία, όμως τελικά επέλεξε να παραπλανήσει, να εξαπατήσει και να προωθήσει προσωπικές επιδιώξεις εις βάρος του ίδιου του ποδοσφαίρου», ανέφερε αρχικά ο Φίγκο.
Ο σπουδαίος Πορτογάλος, πρώην ποδοσφαιριστής μεταξύ άλλων των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ίντερ, ήταν ξεκάθαρος και ζήτησε την παραίτηση του Ινφαντίνο: «Ίσως να είναι πλέον αργά για να διασώσει τη δική του αξιοπρέπεια, όμως δεν είναι αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φύγει. Τώρα».
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