Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις την έρευνα και την καινοτομία

Στο ΕΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ολομέλειας του ΕΛΙΔΕΚ