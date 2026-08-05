Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :
1. Την εφημερίδα
2. Τον οδηγό μαγειρικής Άκης Πετρετζίκης
Άκης Πετρετζίκης – Καλοκαιρινά γλυκά και παγωτά
Αυτή την Κυριακή στο Θέμα, μπαίνουμε στην κουζίνα μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη και σκαρώνουμε Καλοκαιρινά γλυκά και παγωτά!
Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μας προσκαλεί στην πιο γλυκιά καλοκαιρινή κουζίνα και μας δείχνει πώς να φτιάξουμε εύκολα και εντυπωσιακά γλυκά ψυγείου, παγωτά, σορμπέ και γρανίτες που θα λατρέψουν όλοι. Με σοκολάτα, φρούτα, κρέμες, μπισκότα και αρώματα καλοκαιριού, δημιουργούμε δροσερές λιχουδιές για κάθε στιγμή.
Παράλληλα, ανακαλύπτουμε τα μυστικά του παγωτού και ταξιδεύουμε στις πιο συναρπαστικές παγωμένες γεύσεις του κόσμου.
Γιατί καλοκαίρι χωρίς γλυκό… απλά δεν γίνεται!
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.
Ανακάλυψη: Αν δεν τα ξέρεις, θα εντυπωσιαστείς!
Fun facts και άγνωστες πληροφορίες για χωνάκια, ξυλάκια και κυπελάκια που κρύβουν μικρές εκπλήξεις και αλλάζουν τον τρόπο που απολαμβάνουμε κάθε μπουκιά.
WORKSHOP 1.0: Θέλω και τα δύο!
Γλυκό ή παγωτό; Και τα δύο! Σκάναρε το QR code και φτιάξε τις λαχταριστές συνταγές του Άκη που συνδυάζουν δύο αγαπημένες απολαύσεις σε μία μοναδική μπουκιά.
Ταξίδι: Ένα γλυκό ταξίδι στον κόσμο
Τι παγωτά απολαμβάνουν οι υπόλοιποι λαοί του κόσμου; Πάμε βόλτα στα μέρη τους για να δούμε τι προτιμούν...
Και οι απίθανες συνταγές του Άκη, που είναι ιδανικές για αυτήν την εποχή, ειδικά τώρα που το καλοκαίρι είναι εδώ:
01. Γλυκά ψυγείου
Το καλοκαίρι το ψυγείο γίνεται ο καλύτερος σύμμαχός μας! Δροσερές πανακότες, γιαουρτογλυκά, μπισκοτογλυκά, καρλότα και cheesecake μάς δίνουν όλους τους λόγους για να μπούμε στην κουζίνα και να τα δημιουργήσουμε!
Healthy γιαουρτογλυκό με φράουλες, Γλυκό ψυγείου με ζελέ ανανά και φρυγανιά, Γιαουρτογλυκό με ανάμεικτα φρούτα, Cheesecake με μαρμελάδα φράουλα, Μωσαϊκό, Μπισκοτογλυκό Black Forest, Πανακότα με μαστίχα και κρέμα λάιμ, Καρλότα λεμόνι
02. Εύκολα παγωτά
Το σπιτικό παγωτό είναι πιο εύκολο απ’ όσο νομίζετε! Ο Άκης ετοίμασε συνταγές για παγωτάρες, τούρτες παγωτό, ξυλάκια, σάντουιτς, semifreddo και παρφέ που θα σας κάνουν να τολμήσετε να τα φτιάξετε όλα στο σπίτι!
Τούρτα παγωτό καραμέλα, Παρφέ βανίλιας με σάλτσα φράουλας, Παγωτό εκμέκ κανταΐφι, Παγωτό καραμέλα με πεκάν, Παγωτό σάντουιτς, Semifreddo Dubai Chocolate, Παγωτό φράουλα σε ξυλάκι
03. Γρανίτες & σορμπέ
Καλοκαίρι σημαίνει γρανίτες και σορμπέ! Δροσερές, αρωματικές και γεμάτες γεύση, με φρούτα και συνδυασμούς που απογειώνουν κάθε στιγμή. Ποια θα δοκιμάσετε πρώτη;
Γρανίτα φράουλα χωρίς ζάχαρη, Γρανίτα λεμόνι, Σορμπέ λάιμ-δυόσμος, Σορμπέ πεπόνι, Σορμπέ ροδάκινο
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
3. Το εκπληκτικό αστυνομικό μυθιστόρημα του Άλκη Πετκώφ
«Ή εγώ ή κανείς»
Στις πιο σκοτεινές γωνιές της Αθήνας, δύο αστυνομικοί που μόλις και μετά βίας αντέχει ο ένας τον άλλον, αναζητούν τα ίχνη ενός εγκληματία. Ο καθένας με το δικό του τρόπο -συχνά κωμικοτραγικό- παλεύει για τον ίδιο στόχο: Να σώσει το επόμενο θύμα.
Ακολουθώντας το παράδειγμα των κορυφαίων δημιουργών αστυνομικών μυθιστορημάτων -κυρίως της αμερικανικής σχολής, με πρώτο τον Ρέιμοντ Τσάντλερ- ο Άλκης Πετκώφ, ένας Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη, «μόλις» 39 ετών, κατορθώνει να συνδυάσει ιδανικά κάποια συστατικά που μοιάζουν αντιφατικά: Την αγωνία με το χιούμορ, το σασπένς με τη διακωμώδηση και την ελαφρότητα καταστάσεων και -κυρίως- προσώπων. Το αποτέλεσμα είναι κάτι απόλυτα απολαυστικό και ασυνήθιστο, αν όχι εντελώς πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους.
Το βασικό «όπλο» που χρησιμοποιεί ο Πετκώφ για να γοητεύσει αλλά και να αιφνιδιάσει ευχάριστα τον αναγνώστη, είναι το δίδυμο των ντετέκτιβ που αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν μια μυστηριώδη δολοφονία. Και ενώ το έγκλημα είναι φριχτό, η πλήρης ανομοιογένεια του ντουέτου παίζει το ρόλο του αναγκαίου αντίβαρου στη σκοτεινή ατμόσφαιρα του κακού. Διότι, πραγματικά, οι δύο αστυνομικοί είναι η «κιμωλία και το τυρί» όπως θα έλεγαν οι Αγγλοσάξονες, τόσο αταίριαστοι όσο το λάδι και το νερό, που αρνούνται επίμονα να αναμιχθούν, τόσο αντίθετοι όσο η ημέρα με τη νύχτα. Ο ένας είναι υπόδειγμα πολιτικής και πειθαρχικής ορθότητας, ο άλλος ένα «φρικιό» που μοιάζει περισσότερο με κακοποιό και περιθωριακό στοιχείο, παρά με κάποιον που ορκίστηκε να υπηρετεί το νόμο και την ασφάλεια των συμπολιτών του. Παρόλ' αυτά, ο πανέξυπνος και αντικομφορμιστής υπαστυνόμος Ορέστης Κυρίτσης, έστω και δύσκολα, έστω και απρόθυμα, θα καταφέρει να βρει έναν κώδικα συνεννόησης με τον ορθολογιστή και συντηρητικό προϊστάμενό του, τον αστυνόμο Δημήτρη Μπαντή. Και τότε κανείς δεν θα έχει όρεξη πια να γελάσει -ιδιαίτερα ο αόρατος δολοφόνος.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :
1. Την εφημερίδα
2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
2. Τον οδηγό μαγειρικής Άκης Πετρετζίκης
Άκης Πετρετζίκης – Καλοκαιρινά γλυκά και παγωτά
Αυτή την Κυριακή στο Θέμα, μπαίνουμε στην κουζίνα μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη και σκαρώνουμε Καλοκαιρινά γλυκά και παγωτά!
Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μας προσκαλεί στην πιο γλυκιά καλοκαιρινή κουζίνα και μας δείχνει πώς να φτιάξουμε εύκολα και εντυπωσιακά γλυκά ψυγείου, παγωτά, σορμπέ και γρανίτες που θα λατρέψουν όλοι. Με σοκολάτα, φρούτα, κρέμες, μπισκότα και αρώματα καλοκαιριού, δημιουργούμε δροσερές λιχουδιές για κάθε στιγμή.
Παράλληλα, ανακαλύπτουμε τα μυστικά του παγωτού και ταξιδεύουμε στις πιο συναρπαστικές παγωμένες γεύσεις του κόσμου.
Γιατί καλοκαίρι χωρίς γλυκό… απλά δεν γίνεται!
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.
Ανακάλυψη: Αν δεν τα ξέρεις, θα εντυπωσιαστείς!
Fun facts και άγνωστες πληροφορίες για χωνάκια, ξυλάκια και κυπελάκια που κρύβουν μικρές εκπλήξεις και αλλάζουν τον τρόπο που απολαμβάνουμε κάθε μπουκιά.
WORKSHOP 1.0: Θέλω και τα δύο!
Γλυκό ή παγωτό; Και τα δύο! Σκάναρε το QR code και φτιάξε τις λαχταριστές συνταγές του Άκη που συνδυάζουν δύο αγαπημένες απολαύσεις σε μία μοναδική μπουκιά.
Ταξίδι: Ένα γλυκό ταξίδι στον κόσμο
Τι παγωτά απολαμβάνουν οι υπόλοιποι λαοί του κόσμου; Πάμε βόλτα στα μέρη τους για να δούμε τι προτιμούν...
Και οι απίθανες συνταγές του Άκη, που είναι ιδανικές για αυτήν την εποχή, ειδικά τώρα που το καλοκαίρι είναι εδώ:
01. Γλυκά ψυγείου
Το καλοκαίρι το ψυγείο γίνεται ο καλύτερος σύμμαχός μας! Δροσερές πανακότες, γιαουρτογλυκά, μπισκοτογλυκά, καρλότα και cheesecake μάς δίνουν όλους τους λόγους για να μπούμε στην κουζίνα και να τα δημιουργήσουμε!
Healthy γιαουρτογλυκό με φράουλες, Γλυκό ψυγείου με ζελέ ανανά και φρυγανιά, Γιαουρτογλυκό με ανάμεικτα φρούτα, Cheesecake με μαρμελάδα φράουλα, Μωσαϊκό, Μπισκοτογλυκό Black Forest, Πανακότα με μαστίχα και κρέμα λάιμ, Καρλότα λεμόνι
02. Εύκολα παγωτά
Το σπιτικό παγωτό είναι πιο εύκολο απ’ όσο νομίζετε! Ο Άκης ετοίμασε συνταγές για παγωτάρες, τούρτες παγωτό, ξυλάκια, σάντουιτς, semifreddo και παρφέ που θα σας κάνουν να τολμήσετε να τα φτιάξετε όλα στο σπίτι!
Τούρτα παγωτό καραμέλα, Παρφέ βανίλιας με σάλτσα φράουλας, Παγωτό εκμέκ κανταΐφι, Παγωτό καραμέλα με πεκάν, Παγωτό σάντουιτς, Semifreddo Dubai Chocolate, Παγωτό φράουλα σε ξυλάκι
03. Γρανίτες & σορμπέ
Καλοκαίρι σημαίνει γρανίτες και σορμπέ! Δροσερές, αρωματικές και γεμάτες γεύση, με φρούτα και συνδυασμούς που απογειώνουν κάθε στιγμή. Ποια θα δοκιμάσετε πρώτη;
Γρανίτα φράουλα χωρίς ζάχαρη, Γρανίτα λεμόνι, Σορμπέ λάιμ-δυόσμος, Σορμπέ πεπόνι, Σορμπέ ροδάκινο
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
3. Το εκπληκτικό αστυνομικό μυθιστόρημα του Άλκη Πετκώφ
«Ή εγώ ή κανείς»
Στις πιο σκοτεινές γωνιές της Αθήνας, δύο αστυνομικοί που μόλις και μετά βίας αντέχει ο ένας τον άλλον, αναζητούν τα ίχνη ενός εγκληματία. Ο καθένας με το δικό του τρόπο -συχνά κωμικοτραγικό- παλεύει για τον ίδιο στόχο: Να σώσει το επόμενο θύμα.
Ακολουθώντας το παράδειγμα των κορυφαίων δημιουργών αστυνομικών μυθιστορημάτων -κυρίως της αμερικανικής σχολής, με πρώτο τον Ρέιμοντ Τσάντλερ- ο Άλκης Πετκώφ, ένας Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη, «μόλις» 39 ετών, κατορθώνει να συνδυάσει ιδανικά κάποια συστατικά που μοιάζουν αντιφατικά: Την αγωνία με το χιούμορ, το σασπένς με τη διακωμώδηση και την ελαφρότητα καταστάσεων και -κυρίως- προσώπων. Το αποτέλεσμα είναι κάτι απόλυτα απολαυστικό και ασυνήθιστο, αν όχι εντελώς πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους.
Το βασικό «όπλο» που χρησιμοποιεί ο Πετκώφ για να γοητεύσει αλλά και να αιφνιδιάσει ευχάριστα τον αναγνώστη, είναι το δίδυμο των ντετέκτιβ που αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν μια μυστηριώδη δολοφονία. Και ενώ το έγκλημα είναι φριχτό, η πλήρης ανομοιογένεια του ντουέτου παίζει το ρόλο του αναγκαίου αντίβαρου στη σκοτεινή ατμόσφαιρα του κακού. Διότι, πραγματικά, οι δύο αστυνομικοί είναι η «κιμωλία και το τυρί» όπως θα έλεγαν οι Αγγλοσάξονες, τόσο αταίριαστοι όσο το λάδι και το νερό, που αρνούνται επίμονα να αναμιχθούν, τόσο αντίθετοι όσο η ημέρα με τη νύχτα. Ο ένας είναι υπόδειγμα πολιτικής και πειθαρχικής ορθότητας, ο άλλος ένα «φρικιό» που μοιάζει περισσότερο με κακοποιό και περιθωριακό στοιχείο, παρά με κάποιον που ορκίστηκε να υπηρετεί το νόμο και την ασφάλεια των συμπολιτών του. Παρόλ' αυτά, ο πανέξυπνος και αντικομφορμιστής υπαστυνόμος Ορέστης Κυρίτσης, έστω και δύσκολα, έστω και απρόθυμα, θα καταφέρει να βρει έναν κώδικα συνεννόησης με τον ορθολογιστή και συντηρητικό προϊστάμενό του, τον αστυνόμο Δημήτρη Μπαντή. Και τότε κανείς δεν θα έχει όρεξη πια να γελάσει -ιδιαίτερα ο αόρατος δολοφόνος.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :
1. Την εφημερίδα
2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
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