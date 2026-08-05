Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Αυτή την Κυριακή στο Θέμα, μπαίνουμε στην κουζίνα μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη και σκαρώνουμε Καλοκαιρινά γλυκά και παγωτά!: Αν δεν τα ξέρεις, θα εντυπωσιαστείς!Fun facts και άγνωστες πληροφορίες για χωνάκια, ξυλάκια και κυπελάκια που κρύβουν μικρές εκπλήξεις και αλλάζουν τον τρόπο που απολαμβάνουμε κάθε μπουκιά.: Θέλω και τα δύο!: Ένα γλυκό ταξίδι στον κόσμοΤι παγωτά απολαμβάνουν οι υπόλοιποι λαοί του κόσμου; Πάμε βόλτα στα μέρη τους για να δούμε τι προτιμούν...Healthy γιαουρτογλυκό με φράουλες, Γλυκό ψυγείου με ζελέ ανανά και φρυγανιά, Γιαουρτογλυκό με ανάμεικτα φρούτα, Cheesecake με μαρμελάδα φράουλα, Μωσαϊκό, Μπισκοτογλυκό Black Forest, Πανακότα με μαστίχα και κρέμα λάιμ, Καρλότα λεμόνιΤούρτα παγωτό καραμέλα, Παρφέ βανίλιας με σάλτσα φράουλας, Παγωτό εκμέκ κανταΐφι, Παγωτό καραμέλα με πεκάν, Παγωτό σάντουιτς, Semifreddo Dubai Chocolate, Παγωτό φράουλα σε ξυλάκιΚαλοκαίρι σημαίνει γρανίτες και σορμπέ! Δροσερές, αρωματικές και γεμάτες γεύση, με φρούτα και συνδυασμούς που απογειώνουν κάθε στιγμή. Ποια θα δοκιμάσετε πρώτη;Γρανίτα φράουλα χωρίς ζάχαρη, Γρανίτα λεμόνι, Σορμπέ λάιμ-δυόσμος, Σορμπέ πεπόνι, Σορμπέ ροδάκινοΣτις πιο σκοτεινές γωνιές της Αθήνας, δύο αστυνομικοί που μόλις και μετά βίας αντέχει ο ένας τον άλλον, αναζητούν τα ίχνη ενός εγκληματία. Ο καθένας με το δικό του τρόπο -συχνά κωμικοτραγικό- παλεύει για τον ίδιο στόχο: Να σώσει το επόμενο θύμα.Ακολουθώντας το παράδειγμα των κορυφαίων δημιουργών αστυνομικών μυθιστορημάτων -κυρίως της αμερικανικής σχολής, με πρώτο τον Ρέιμοντ Τσάντλερ- ο Άλκης Πετκώφ, ένας Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη, «μόλις» 39 ετών, κατορθώνει να συνδυάσει ιδανικά κάποια συστατικά που μοιάζουν αντιφατικά: Την αγωνία με το χιούμορ, το σασπένς με τη διακωμώδηση και την ελαφρότητα καταστάσεων και -κυρίως- προσώπων. Το αποτέλεσμα είναι κάτι απόλυτα απολαυστικό και ασυνήθιστο, αν όχι εντελώς πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους.Το βασικό «όπλο» που χρησιμοποιεί ο Πετκώφ για να γοητεύσει αλλά και να αιφνιδιάσει ευχάριστα τον αναγνώστη, είναι το δίδυμο των ντετέκτιβ που αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν μια μυστηριώδη δολοφονία. Και ενώ το έγκλημα είναι φριχτό, η πλήρης ανομοιογένεια του ντουέτου παίζει το ρόλο του αναγκαίου αντίβαρου στη σκοτεινή ατμόσφαιρα του κακού. Διότι, πραγματικά, οι δύο αστυνομικοί είναι η «κιμωλία και το τυρί» όπως θα έλεγαν οι Αγγλοσάξονες, τόσο αταίριαστοι όσο το λάδι και το νερό, που αρνούνται επίμονα να αναμιχθούν, τόσο αντίθετοι όσο η ημέρα με τη νύχτα. Ο ένας είναι υπόδειγμα πολιτικής και πειθαρχικής ορθότητας, ο άλλος ένα «φρικιό» που μοιάζει περισσότερο με κακοποιό και περιθωριακό στοιχείο, παρά με κάποιον που ορκίστηκε να υπηρετεί το νόμο και την ασφάλεια των συμπολιτών του. Παρόλ' αυτά, ο πανέξυπνος και αντικομφορμιστής υπαστυνόμος Ορέστης Κυρίτσης, έστω και δύσκολα, έστω και απρόθυμα, θα καταφέρει να βρει έναν κώδικα συνεννόησης με τον ορθολογιστή και συντηρητικό προϊστάμενό του, τον αστυνόμο Δημήτρη Μπαντή. Και τότε κανείς δεν θα έχει όρεξη πια να γελάσει -ιδιαίτερα ο αόρατος δολοφόνος.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.