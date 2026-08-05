Διακοπή των δρομολογίων Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς, με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών
ΕΛΛΑΔΑ
Hellenic Train Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Διακοπή των δρομολογίων Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς, με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Διακοπή των δρομολογίων Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς, με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών
Προβλήματα στη σιδηροδρομική σύνδεση Οινόη – Χαλκίδα προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων, αλλά και η ηλεκτροδότηση του δικτύου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, η κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα έχει διακοπεί από τις 13:16, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε πλησίον της γραμμής. 

Η ανακοίνωση της Hellenic train αναφέρει:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 13:16 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1547 (Χαλκίδα - Αθήνα), η οποία έχει ακινητοποιηθεί κοντά στον σταθμό του Αγίου Γεωργίου, θα μεταφερθεί με εφεδρική μηχανή (Diesel) στον σταθμό της Οινόης. Στο σημείο κατευθύνονται λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, τα δρομολόγια στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται ότι, τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

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