Οριοθετημένη η φωτιά στη Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κορωπί

Οριοθετημένη η φωτιά στη Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου

Για την φωτιά κινητοποιήθηκαν  52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα

Οριοθετημένη η φωτιά στη Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου
UPD: 8 ΣΧΟΛΙΑ
Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχει επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς το 112 έστειλε και μήνυμα για ετοιμότητα για την περιοχή Δρίγγια.







Ελικόπτερο κάνει υδροληψία στη Βάρκιζα 

Κλείσιμο


Δείτε βίντεο από το σημείο 

UPD: 8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης