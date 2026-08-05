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Οριοθετημένη η φωτιά στη Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου
Οριοθετημένη η φωτιά στη Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου
Για την φωτιά κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα
Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχει επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.
Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
Εξαιτίας της πυρκαγιάς το 112 έστειλε και μήνυμα για ετοιμότητα για την περιοχή Δρίγγια.
Ελικόπτερο κάνει υδροληψία στη Βάρκιζα
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχει επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.
Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
Εξαιτίας της πυρκαγιάς το 112 έστειλε και μήνυμα για ετοιμότητα για την περιοχή Δρίγγια.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 5, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Ελικόπτερο κάνει υδροληψία στη Βάρκιζα
Δείτε βίντεο από το σημείο
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