Η Στεφανία Γουλιώτη «νιώθει ξωτικό» στους καταρράκτες του Μπαλί - Δείτε την τσουλήθρα που έκανε
«Καλά δεν είναι και δύσκολο, έτσι νιώθω μόνιμα» πρόσθεσε στην ανάρτησή της στο Instagram
Την αγάπη της για το υγρό στοιχείο εξομολογήθηκε η Στεφανία Γουλιώτη με αφορμή τις διακοπές που κάνει στο Μπαλί.
Όπως έγραψε, μάλιστα, σε ανάρτηση στο Instagram «δώστε μου καταρράκτες, λίμνες, ποτάμια, βουτιές, και νιώθω ξωτικό!!!!» συμπληρώνοντας «(Καλά δεν είναι και δύσκολο, έτσι νιώθω μόνιμα🤪)».
Φορώντας ένα χακί και ένα μαύρου χρώματος μπικίνι και «πάντα με ένα chopstick στο μαλλί!» η ηθοποιός έκανε μέχρι και «τσουλήθρα» σε έναν μικρό καταρράκτη.
Σύμφωνα με την ίδια «το Μπαλί χωρίς τα παραπάνω , δεν είναι Μπαλί!!!!!».
Η Στεφανιά Γουλιώτη δεν παρέλειψε, τέλος, να υπενθυμίσει σε υστερόγραφο της ανάρτησής της ότι «στην Ελλαδάρα μας έχουμε τα πιο ωραία φαράγγια!!! Όποιος δεν έχει μπεί στο Πανταβρέχει στον Προυσσό, να κάνει αυτό το δώρο στον εαυτό του!!!!»
Δείτε την ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη από το Μπαλί
