Η Στεφανία Γουλιώτη «νιώθει ξωτικό» στους καταρράκτες του Μπαλί - Δείτε την τσουλήθρα που έκανε
GALA
Στεφανία Γουλιώτη Μπαλί Καταρράκτες Instagram

Η Στεφανία Γουλιώτη «νιώθει ξωτικό» στους καταρράκτες του Μπαλί - Δείτε την τσουλήθρα που έκανε

«Καλά δεν είναι και δύσκολο, έτσι νιώθω μόνιμα» πρόσθεσε στην ανάρτησή της στο Instagram

Η Στεφανία Γουλιώτη «νιώθει ξωτικό» στους καταρράκτες του Μπαλί - Δείτε την τσουλήθρα που έκανε
28 ΣΧΟΛΙΑ
Την αγάπη της για το υγρό στοιχείο εξομολογήθηκε η Στεφανία Γουλιώτη με αφορμή τις διακοπές που κάνει στο Μπαλί.

Όπως έγραψε, μάλιστα, σε ανάρτηση στο Instagram «δώστε μου καταρράκτες, λίμνες, ποτάμια, βουτιές, και νιώθω ξωτικό!!!!» συμπληρώνοντας «(Καλά δεν είναι και δύσκολο, έτσι νιώθω μόνιμα🤪)».

Η Στεφανία Γουλιώτη «νιώθει ξωτικό» στους καταρράκτες του Μπαλί - Δείτε την τσουλήθρα που έκανε
Η Στεφανία Γουλιώτη «νιώθει ξωτικό» στους καταρράκτες του Μπαλί - Δείτε την τσουλήθρα που έκανε
Η Στεφανία Γουλιώτη «νιώθει ξωτικό» στους καταρράκτες του Μπαλί - Δείτε την τσουλήθρα που έκανε
Η Στεφανία Γουλιώτη «νιώθει ξωτικό» στους καταρράκτες του Μπαλί - Δείτε την τσουλήθρα που έκανε


Φορώντας ένα χακί και ένα μαύρου χρώματος μπικίνι και «πάντα με ένα chopstick στο μαλλί!» η ηθοποιός έκανε μέχρι και «τσουλήθρα» σε έναν μικρό καταρράκτη.

Σύμφωνα με την ίδια «το Μπαλί χωρίς τα παραπάνω , δεν είναι Μπαλί!!!!!».

Η Στεφανιά Γουλιώτη δεν παρέλειψε, τέλος, να υπενθυμίσει σε υστερόγραφο της ανάρτησής της ότι «στην Ελλαδάρα μας έχουμε τα πιο ωραία φαράγγια!!! Όποιος δεν έχει μπεί στο Πανταβρέχει στον Προυσσό, να κάνει αυτό το δώρο στον εαυτό του!!!!»

Δείτε την ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη από το Μπαλί

Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Διαχείριση απορριμμάτων: Πώς φτάσαμε στη λύση με τα έξι εργοστάσια καύσης σκουπιδιών - Πού θα γίνουν, πόσο θα κοστίσουν

Δραματικές ώρες στη Γάζα: Ελέγχουμε ήδη τα περίχωρα της πόλης, έχουμε ξεκινήσει τις επιχειρήσεις κατάληψης, ανακοίνωσαν οι IDF - Μάχες με τη Χαμάς, δείτε βίντεο

Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση
28 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης