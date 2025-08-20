Χάιντι Κλουμ: Ο γιος της περπάτησε σε πασαρέλα της Νέας Υόρκης - Δείτε βίντεο
Ο 19χρονος Χένρι Σάμιουελ έκανε πριν από μερικούς μήνες το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα υψηλής ραπτικής στο Παρίσι
Σε πασαρέλα της Νέας Υόρκης απόλαυσε η Χάιντι Κλουμ τον γιο της, Χένρι Σάμιουελ με το μοντέλο να μοιράζεται δημόσια τα συναισθήματά της για τα πρώτα βήματα του παιδιού της στον χώρο της μόδας.
Το Σαββατοκύριακο, ο γιος της Κλουμ περπάτησε σε πασαρέλα του Kith, στο πρώτο fashion show του brand μετά από έξι χρόνια. Η μητέρα του Χένρι Σάμιουελ που τον παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά, κατέγραψε τη στιγμή και δεν έκρυψε την υπερηφάνειά της μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media.
Ο 19χρονος εμφανίστηκε με denim look και λευκά sneakers. H Χάιντι Κλουμ τον βιντεοσκοπούσε και σε σχετική ανάρτηση που έκανε στο Instagram σημείωσε: «Τόσα πολλά όμορφα μοντέλα στην πασαρέλα του Kith στη Νέα Υόρκη απόψε, αλλά εγώ έχω μάτια μόνο για σένα Χένρι Σάμιουελ».
Δείτε την ανάρτησή της
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Χένρι περπάτησε σε πασαρέλα, καθώς είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα υψηλής ραπτικής στο Παρίσι, τον Ιανουάριο, στο σόου της Lena Erziak.
Δείτε βίντεο
Τον Μάρτιο βρέθηκε και στο εξώφυλλο του περιοδικού «Hunger», με τη μητέρα του να δηλώνει: «Είμαι τόσο περήφανη για σένα, όμορφε Χένρι. Το πρώτο σου εξώφυλλο για το "Hungermagazine" — τι απίστευτο ορόσημο. Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ο υπέροχος νέος άντρας που είσαι σήμερα γεμίζει την καρδιά μου με χαρά. Ο κόσμος τώρα αρχίζει να βλέπει αυτό που εγώ πάντα ήξερα — ότι είσαι προορισμένος για σπουδαία πράγματα! Σ’ αγαπώ».
Ο φοιτητής υπέγραψε συμβόλαιο με τη NEXT Management τον Ιούλιο, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο. «Μεγάλωσα μέσα στη μόδα και τη βιομηχανία του θεάματος, αλλά το να μπω σ’ αυτόν τον κόσμο μόνος μου είναι μια εντελώς νέα εμπειρία. Είμαι ευγνώμων στη Next Management γι’ αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να μάθω, να εξελιχθώ και να βρω τη δική μου φωνή στον χώρο».
Μιλώντας στο «GQ» μετά το σόου του Kith, αποκάλυψε τις συμβουλές που του έδωσε η μητέρα του: «Έχει τους δικούς της τρόπους για να μπαίνει στη ζώνη συγκέντρωσης, κι εγώ τους δικούς μου. Αλλά η συμβουλή της είναι να μένω ήρεμος, να είμαι παρών και πολύ συγκεντρωμένος. Είμαι πολύ τυχερός που έχω μια οικογένεια που μπορεί να με στηρίζει με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι και λίγο αγχωτικό, γιατί κατά κάποιον τρόπο κάνω το σόου και γι’ αυτούς».
Η Χάιντι από την πλευρά της δήλωσε ότι η εμπειρία να βλέπει τον γιο της να κάνει αυτό που αγαπά ήταν μοναδική: «Ο Χένρι στην πασαρέλα σήμερα, ο μικρότερος γιος μου Γιόχαν να μπαίνει στη φοιτητική εστία. Τα πράγματα αλλάζουν. Είναι μόλις το δεύτερο σόου του και τα πήγε απίστευτα. Είναι τόσο όμορφο να βλέπεις το παιδί σου να χαίρεται με αυτό που κάνει». Η Κλουμ έχει ακόμη τρία παιδιά: τη Λένι, 21 ετών, τον Γιόχαν, 18, και τη Λου, 15, από τον πρώην σύζυγό της Σιλ, με τον οποίο χώρισε το 2012. Η ίδια παντρεύτηκε τον μουσικό των Tokio Hotel, Τομ Κάουλιτς, τον Φεβρουάριο του 2019.
Like mother like son. Heidi Klum shares a video of her son Henry’s runway debut during Paris Fashion Week. pic.twitter.com/FGc3bFh8KS— MR. POP (@MrPopOfficial) January 29, 2025
