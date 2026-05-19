Δωροθέα Μερκούρη: Όταν μου αρέσει ένας άντρας, εξαφανίζομαι

Τιςέχει πληγωθεί στην προσωπική της ζωή, ενώ αναφέρθηκε και στα δύο παιδιά της, σημειώνοντας πως «γεννήθηκαν από έρωτα».Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή «The 2Night Show», εξηγώντας πώς αντιμετωπίζει σήμερα τον έρωτα. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι έχει βιώσει τόσο όμορφες όσο και δύσκολες στιγμές στην προσωπική της ζωή, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη της για ελευθερία και ανεξαρτησία στην καθημερινότητά της.Πιο αναλυτικά, η Δωροθέα Μερκούρη δήλωσε ότι από τη στιγμή που ενηλικιώθηκαν οι κόρες της, Ηλέκτρα και Γαία, μπορεί να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον εαυτό της: «Τον έρωτα τον ορίζει η ζωή αλλά και εμείς, όταν το θέλουμε. Ο έρωτας με έχει πονέσει, αν και μου έχει δώσει δύο παιδιά. Δεν ήταν επιχειρηματικό σχέδιο, γεννήθηκαν από έρωτα. Τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά, θέλω να γυρνάω αργά στο σπίτι και να μην με ρωτάει κανένας πού ήμουν. Όταν μου αρέσει ένας άντρας, εξαφανίζομαι. Πρέπει κανείς να κάνει άλματα για να με κερδίσει, για να φάει ζεστό φαΐ από μένα. Αν δεν αρέσει σε έναν άντρα το σπαγγέτι, δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα».