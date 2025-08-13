Η Μπλέικ Λάιβλι κατηγορεί τον δικηγόρο του Τζάστιν Μπαλντόνι ότι συμμετέχει στην εκστρατεία δυσφήμησης εναντίον της
Όπως είπε η ηθοποιός, η προβολή της στον Τύπο και οι δηλώσεις που έχουν γίνει για εκείνη και τον χαρακτήρα της, μοιάζουν εξαιρετικά εκδικητικές
Kατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η Μπλέικ Λάιβλι κατηγόρησε τον δικηγόρο του Τζάστιν Μαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, ότι συμμετέχει στην υποτιθέμενη εκστρατεία δυσφήμησης εναντίον της. Σύμφωνα με αποσπάσματα που κατέθεσε η ομάδα της ηθοποιού και δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας, ο Μπράιαν Φρίντμαν τη ρώτησε πότε έληξε η φερόμενη εκστρατεία δυσφήμησης από τον Τζάστιν Μπαλντόνι και την ομάδα του.
«Δεν νιώθω ότι έχει τελειώσει» απάντησε η ηθοποιός, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως «όλοι οι εναγόμενοι» συμμετέχουν και απευθυνόμενη στον ίδιο τον δικηγόρο, είπε: «Πιστεύω ότι κι εσείς το κάνετε». Η Μπλέικ Λάιβλι αιτιολόγησε τη θέση της λέγοντας πως «η πράξη μιας ανταποδοτικής αγωγής, η προβολή της στον Τύπο και οι δηλώσεις που έχουν γίνει για εκείνη και τον χαρακτήρα της, μοιάζουν εξαιρετικά εκδικητικές».
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι ήταν παρών στην κατάθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία των δικηγόρων της Μπλέικ Λάιβλι στη Νέα Υόρκη, μαζί με μέλη της ομάδας του και συνολικά οκτώ δικηγόρους που εκπροσωπούσαν τις εταιρείες Wayfarer και Wallace.
Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στις 4 Αυγούστου, οι δικηγόροι της σταρ κατηγόρησαν τον Τζάστιν Μπαλντόνι και την ομάδα του ότι «διέρρευσαν αμέσως» λεπτομέρειες της κατάθεσης στα ταμπλόιντ, προκειμένου να παρουσιαστεί ως «πρόσωπο με πρόσωπο η αναμέτρηση» των δύο πλευρών. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί η εικόνα πως η ηθοποιός χρειαζόταν πολυμελή υποστήριξη κατά την κατάθεσή της, με στόχο τη δημιουργία «δημοσιογραφικού θεάματος».
Η Μπλέικ Λάιβλι πέτυχε νομική νίκη την περασμένη Παρασκευή, καθώς ο δικαστής έκανε δεκτό το αίτημά της να διαγραφεί το πρακτικό της κατάθεσής της από τον φάκελο της υπόθεσης.
Η ηθοποιός έχει μηνύσει τον Μπαλντόνι και την εταιρεία παραγωγής του για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα στα γυρίσματα της ταινίας It Ends With Us, καθώς και την ομάδα δημοσίων σχέσεών του για οργάνωση εκστρατείας δυσφήμησης εις βάρος της. Τον Ιούλιο, απορρίφθηκε η αγωγή της κατά του ειδικού social media PR, Τζεντ Γουάλας.
Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Μπαλντόνι είχε καταθέσει αγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, για εκβιασμό και συκοφαντική δυσφήμηση, η οποία απορρίφθηκε τον Ιούνιο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Blake Lively takes swipe at Justin Baldoni’s lawyer over alleged ‘smear campaign’ in deposition transcript https://t.co/wkk0Ut1ow1 pic.twitter.com/lWr7dq13nL— Page Six (@PageSix) August 13, 2025
