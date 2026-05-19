Η Έβελυν Ασουάντ και ο Βασίλης Μπούτσικος είναι οι νικητές των Θεατρικών Βραβείων «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν»

Οι άλλες δυο υποψήφιες για το Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για τη θεατρική περίοδο 2024-2025 ήταν η Νάντια Κατσούρα για τον ρόλο της Μαργαρίτας, στο έργο «Φάουστ» του Γκαίτε, σε διασκευή - σκηνοθεσία 'Αρη Μπινιάρη, στο Εθνικό Θέατρο και η Λήδα Κουτσοδασκάλου για τον ρόλο της Λώρας, στο έργο «Γυάλινος Κόσμος», σε σκηνοθεσία Antonio Latella στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Τέλος, οι συνυποψήφιοι του φετινού νικητή των Βραβείων «Δημήτρης Χορν» ήταν οι Χρήστος Διαμαντούδης για τον ρόλο του Χάμεντ, στο έργο «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές» των Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στο θέατρο 'Αλμα, Γιώργος Ζυγούρης για τον ρόλο του Μιτς, στο έργο «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο Προσκήνιο, Πάνος Παπαδόπουλος για τον ρόλο του Βλαδίμηρου στο έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, στο θέατρο Πόρτα, Νίκος Στεργιώτης για τον ρόλο του Τσάμπι στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, στο θέατρο Studio, Μαυρομιχάλη και Βασίλης Τρυφουλτσάνης για τον ρόλο του Πασκουάλ 'Αντερσεν στο έργο «Το Συνέδριο για το Ιράν» του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στο θέατρο ΠΛΥΦΑ.: NDPPHOTO / Έλλη Πουλουπουλίδου